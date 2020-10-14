Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

Швейцария ввела санкции против белорусских чиновников. В списке — 40 должностных лиц. Об этом на официальном сайте сообщил во вторник Госсекретариат по экономическим делам страны.

Ограничительные меры вступили в силу с 13 октября.

Напомним, что со 2 октября страны Евросоюза ввели санкции против порядка 40 должностных лиц Беларуси. Но Александра Лукашенко в перечне пока нет.

О том, что к санкциям ЕС в отношении Минка присоединится Киев, 13 октября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако речь идет о мерах, уже принятых Брюсселем.

На этой неделе Совет ЕС согласовал введение санкций против Лукашенко. Но на такой шаг Евросоюз пойдёт только в том случае, если ситуация в Беларуси не улучшится.

Поделиться: