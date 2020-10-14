Вчера в аэропорту немецкого города Фульсбюттель приземлился для технического обслуживания “Боинг-737” с регистрационным номером EW-001PA, известный в Беларуси как “борт № 1”. Профсоюз Lufthansa Technik распространил среди своих рабочих листовку, в которой призвал отложить в сторону гаечные ключи и не обслуживать воздушное судно, сообщает Ассоциация профсоюзов “Белорусский конгресс демократических профсоюзов” (БКДП) на своем сайте.

«Пункт назначения – мы, компания Lufthansa Technik. Самолет будет обслуживаться здесь. Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Даже если мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, сами ведем трудные переговоры с работодателем в условиях экономического кризиса и боремся за ваши интересы, тем не менее мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», – говорится в листовке (пер. с немецкого БКДП).

В листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству, в частности, об отставке Лукашенко и проведении настоящих демократических выборов, освобождении всех политических заключенных и немедленном восстановлении на работе тех, кто из-за гражданской позиции потерял работу, о том, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы. Причем требования звучат и на белорусском языке.

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