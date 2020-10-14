В своем обращении претендент на пост президента Беларуси призвала работников заводов и предприятий не останавливаться в борьбе за свои права и перемены в стране.

Отметив, что официальные профсоюзы являются пособниками существующего в стране режима, она пригласила людей объединяться вокруг независимых профессиональных союзов.

«Провластные профсоюзы десятилетиями забирали ваши деньги, не представляя ваши интересы. У всех вас забирают процент от зарплат. Но куда уходят эти деньги? Все просто: на них режим защищает себя – от вас», – сказала она.

«Объединяйтесь. Действуйте. Выходите из провластных профсоюзов и создавайте свои, независимые. Если вас будут лишать премий или увольнять – обратитесь в фонды», – заявила Тихановская.

Она привела примеры того, как успешно на крупных предприятиях работники налаживают рабочую солидарность: «МЗКТ перешел к свободному профсоюзу – как и люди на МАЗе и «Нафтане».

«Вам будут говорить, что создать самоуправление невозможно, но Михаил Громов и Сергей Дылевский с МТЗ и Глеб Сандрос с «Беларуськалия» преуспели в этом на своих предприятиях и помогают остальным», – сказала Тихановская.

«Собирайтесь в группы, делитесь своими успехами и продолжайте вашу борьбу», – призвала она работников предприятий.

Поделиться: