Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата, история, традиции

Покров или Покрова является одним из важнейших праздников православия.
Ежегодно 14 октября православные верующие отмечают большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Покров символизирует заступничество Девы Марии за всех Ее чад перед Господом.
Согласно преданию, в 910 году Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Люди просили освобождения от врагов, которые окружили город.
Дева Мария взмолилась Богу за христиан и покрыла людей в храме своим омофором в знак того, что берет их под свою опеку. Считается, что благодаря защите Богородицы
буря разбросала корабли противника, и спасла жителей Константинополя.
Традиции и запреты на Покрова Пресвятой Богородицы
Верующие христиане начинают отмечать праздник накануне, 13 октября вечером, со Всенощного бдения. Утром 14 октября принято посещать Божественную литургию.
Также именно в этот день принято просить помощи у Богородицы. Незамужним девушкам, ищущим свою пару, стоит прийти в церковь до начала службы и поставить свечу Богородице.
У нее просят здоровья, поддержки и защиты, и покровительства в семейной жизни.
Запрещается на Покрову тяжелый физический труд и выполнение домашних обязанностей. Под запрет попадают сквернословие и плохие поступки.
Также считалось, что в этот день нельзя одалживать деньги и отказывать сватам.