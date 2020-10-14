Покров Пресвятой Богородицы 2020: дата, история, традиции

Покров или Покрова является одним из важнейших праздников православия.

Ежегодно 14 октября православные верующие отмечают большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

Покров символизирует заступничество Девы Марии за всех Ее чад перед Господом.

Согласно преданию, в 910 году Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Люди просили освобождения от врагов, которые окружили город.

Дева Мария взмолилась Богу за христиан и покрыла людей в храме своим омофором в знак того, что берет их под свою опеку. Считается, что благодаря защите Богородицы

буря разбросала корабли противника, и спасла жителей Константинополя.

Традиции и запреты на Покрова Пресвятой Богородицы

Верующие христиане начинают отмечать праздник накануне, 13 октября вечером, со Всенощного бдения. Утром 14 октября принято посещать Божественную литургию.

Также именно в этот день принято просить помощи у Богородицы. Незамужним девушкам, ищущим свою пару, стоит прийти в церковь до начала службы и поставить свечу Богородице.

У нее просят здоровья, поддержки и защиты, и покровительства в семейной жизни.

Запрещается на Покрову тяжелый физический труд и выполнение домашних обязанностей. Под запрет попадают сквернословие и плохие поступки.

Также считалось, что в этот день нельзя одалживать деньги и отказывать сватам.

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