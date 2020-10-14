С космодрома Байконур стартовал космическиий корабль «Союз МС-17». Впервые в истории он доставит членов экипажа на МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме – примерно за три часа, сообщает «МИР 24».

На борту корабля находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Вместе с новым экипажем на МКС летит и игрушечный Юрий Гагарин, который будет выполнять функцию индикатора невесомости. Его связала супруга Сергея Кудь-Сверчкова. Планируется, что космонавты пробудут в космосе 177 дней – до 9 апреля следующего года.

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