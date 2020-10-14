Пережившие Холокост и имеющие право на денежную помощь из специального фонда Hardship Fund получат дополнительную антикризисную компенсацию в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Помощь составит 2800 долларов и будет оказана в течение двух ближайших лет. Об этом объявила сегодня Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (“Клеймс Конференс”) по результатам переговоров с германским правительством, сообщают “Вести. Израиль по-русски”.

Соглашение о дополнительных выплатах пережившим Холокост вступит в силу 1 декабря нынешнего года. По оценкам “Клеймс Конференс”, право на такую компенсацию получат около 240000 человек, проживающих в Израиле, Северной Америке, странах Западной Европы и на территории бывшего СССР, в том числе в Беларуси.

По данным общественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-Рахамим», только в Минске около 2,5 тысяч человек, переживших Холокост.

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