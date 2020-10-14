Правление Национального банка Беларуси приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что в последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше ожидаемого уровня. В сентябре она достигла 6,1%. Нацбанк связывает динамику инфляции с ростом цен на импортируемые товары из-за ослабления курса беларусского рубля, связанного с повышенным спросим на валюту.

Следующие заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике состоится 11 ноября.

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