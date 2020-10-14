Сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в нашей стране Игорь Кизим. Ему вручили ноту в связи с принятием указа президента Украины «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь».

Как сообщается на сайте нашего внешнеполитического ведомства, белорусская сторона высказала озабоченность принятием этого указа и посчитала его дискриминационным, поскольку, в нарушение общепринятых правовых норм, он распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства, то есть на белорусов.

МИД Беларуси трактует подобный шаг украинской стороны как явно недружественный и граничащий с вмешательством во внутренние дела нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий из Беларуси. Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов.

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