Через месяц Белорусская АЭС начнет вырабатывать электроэнергию однако выяснятся, что и в Литву электроэнергия из Беларуси по-прежнему будет поступать. Если сработает действующий план, то три страны Балтии смогут покупать только российскую электроэнергию, а то, что она не белорусская – докажет документ. Политики и даже специалисты сомневаются, что удастся осуществить “антиостровецкий” закон. Однако министр энергетики Жигимантас Вайчюнас стоял перед тяжелым выбором – самый лучший из возможных сценарий – не финансировать Беларусь, другие сценарии были еще хуже.

В пятницу Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) должна была утвердить новую методику, которую готовили два года. От нее будет зависеть торговля электроэнергией после 7 ноября, когда запустят Белорусскую АЭС.

По плану, Литва с соседями белорусскую электроэнергию больше не будет покупать. Но “торговая площадка” из Литвы переместится на биржу в Латвии, где электричество могут перепродавать российские компании. Доказательство того, что электричество не с Белорусской АЭС – сертификат, но системы пока нет, а если бы и была, неясно, насколько это надежно.

Электричество на деле по-прежнему будет идти по пути наименьшего сопротивления – через границу с Беларусью в Литву. Ограничение на количество есть, но этого достаточно, чтобы импорт не уменьшался.

Политики шокированы: как правящие, так и оппозиция договорились об “антиостровецком законе”, поэтому подготовленную методику они называют поражением. Возможно, Беларусь будет получать деньги за электроэнергию.

Литовские линии электропередач останутся открытыми как для эстонских, так и для латвийских торговцев, нагрузка ограничена в пределах 62%. Это компромисс, о котором договорился министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Но у министра есть серьезный аргумент – альтернатива: разрешить эстонцам и латышам торговать с Беларусью безо всяких ограничений и продавать электричество нам. Главное – не дать денег белорусам, а когда будет синхронизация с европейскими сетями, прекратим торговлю полностью.

Между тем в “антиостровецком законе” ясно сказано: “На энергетический рынок ЛР не может попадать электроэнергия третьих стран, где действуют небезопасные АЭС, за исключением электроэнергии, которая необходима для обеспечения надежности литовской энергосистемы”.

Председатель совета ГСРЭ Инга Жилене считает, что этот закон не может быть полностью осуществлен, пока Литва не прекратит торговлю с третьими странами – это возможно только после синхронизации сетей с европейскими, самое ранее это произойдет в 2025 году.

Политики договорились о методике, которая позволит избежать торговли с Беларусью после запуска АЭС. Эту методику должна утвердить ГСРЭ. однако Жилене не скрывает, что в методике много вопросов, которые остаются без ответа.

Во-первых, происхождение электроэнергии должны подтверждать сертификатами. Но система сертификатов еще не создана, заметила Жилене, сказав, что ждет ответа на вопрос, будет ли она создана до 7 ноября. Для создания эффективной системы нужны поправки к закону не только в странах Балтии, но и в России.

Еще один момент – какой результат даст новая методика, как изменится импорт, как будет выглядеть рынок. 38% – такое количество электроэнергии через имеющиеся сети забирает методика. Но и оставшейся пропускной способности достаточно для импорта прежнего количества электроэнергии.

Она объяснила., что эффект этого ограничения – не прямой, это не значит, что сократится на такое же количество импорт электроэнергии. А надо делать так, чтобы физически было невозможно импортировать столько, сколько импортировали до запуска АЭС.

С этим вопросом ГСРЭ обратилась к Litgrid.

“И третий пункт – введение импорта или инфраструктурного тарифа для торговли с третьими странами. Эти три составляющие позволили бы свести до минимума торговлю с континентальной Россией и пресечь попадание белорусского электричества на наш рынок. На сегодняшний день важно свести до минимума торговый поток, но в то же время создать условия для торговли российской электроэнергией”, – сказала Жилене.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис заверил, что не только ГСРЭ, но и эксперты находят методику неясной.

“Видно, что будет дискуссия, посвященная самой методике. Отдельной темой может идти вопрос сертификатов. Но в принципе, как сделать, чтобы происхождение сертификатов было надежным и прозрачным. Поскольку основной игрок будет оператор российской системы, который и будет выдавать сертификаты”, – сказал политик.

Представитель оппозиции Жигимантас Павиленис заявил:

“В методике кроются как минимум три проблемы. Там считают коммерческую пропускную способность Литвы. Мы сами, по закону, покупать не будем, но латыши на своей бирже могут продолжать покупать.

Вторая проблема – сертификаты, по которым будут отличать российскую и белорусскую электроэнергию. О них не договорились. Должна действовать законодательная база во всех трех странах Балтии и в России, чтобы мы могли друг друга проверять, как делают с овощами и фруктами. Но электрон – не фрукт и не овощ, его не проверишь”.

Он считает, что эта система пришла из Латвии, а разработали ее в России. “Поскольку именно Россия будет выписывать такие векселя, то у нас это не вызывает доверия, нет гарантии, что не будет подмены, и мы не купим белорусское электричество, под названием российское. Мы сами не сможем отследить происхождение”, – заметил депутат.

Министр Вайчюнас считает, что система сертификатов начнет действовать до 7 ноября и за нечестную торговлю торговцев будут лишать лицензии, что должно отпугнуть от мошенничества.

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