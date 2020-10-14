На 14 октября выздоровели и выписаны 78218 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрирован 85121 человек с положительным тестом на COVID-19, на 597 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2118816 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 38337435 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1088903 человека.

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