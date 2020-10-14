Знаменитая белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр, гражданская активистка Александра Герасименя переехала в Вильнюс, где возглавила Фонд спортивной солидарности Беларуси, сообщает Tribuna.com.

«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления его работы: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня. <…> Известны случаи увольнения спортсменов и лишения их возможности тренироваться. В настоящее время мы уже начали проработку вопроса организационной помощи для таких случаев с НОКами и федерациями соседних стран. Для нас важно, чтобы ни одна карьера ни одного спортсмена не пострадала», – сказала Герасименя.

Фонд спортивной солидарности основан в августе 2020 года. На сегодняшний день он оказал разного рода поддержку более чем 20 спортсменам, установил связи с МОК, а также с рядом национальных олимпийских комитетов, которые выразили готовность поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своего мнения.

В Беларуси у самой Александры Герасимени после президентских выборов 2020 года начались проблемы в связи с выраженной ею гражданской позицией. В частности, возникли препятствия в аренде бассейнов возглавляемой ею с 2015 года школой спортивного плавания.

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