Разлив соляной кислоты произошёл на станции Некраши под Слуцком вечером 13 октября. Как сообщает пресс-служба МЧС, данные об этом спасатели получили в 19:02.

Прибывшими спасателями проводились работы по наложению магнитного бандажа, проводились работы по перекачке кислоты в порожнюю ёмкость. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Задержка в движении двух пассажирских поездов составила до 1 часа 29 минут.

Угрозы для местных жителей нет, ситуация остаётся на контроле специальных служб.

СПРАВОЧНО

Соляная кислота не горюча и не взрывоопасна, но вызывает сильные ожоги при попадании на кожу, её пары раздражают слизистые оболочки. В случае утечки наносит вред экологии, убивая живые организмы и просачиваясь в грунтовые воды (источник: РИА Новости).

Поделиться: