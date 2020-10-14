Вчера делегаты Генеральной Ассамблеи ООН избрали 15 членов Совета ООН по правам человека, которые войдут в состав этого органа сроком на три года, начиная с 1 января 2021-го. В их числе Россия и Украина.

Всего в составе Совета ООН по правам человека 47 государств, у группы восточноевропейских стран в этом органе 6 мест, два из которых освобождались. На них претендовали всего две страны – Россия и Украина, и обе они были избраны подавляющим большинством голосов. Украина уже была в Совете и избрана повторно, Россия заменит в этом органе Словакию, срок полномочий которой истекает в конце 2020 года. Кроме них в этой группе стран в Совете представлены Чехия и Болгария, полномочия которых истекают в конце 2021 года, а также Армения и Польша – они будут в составе этого органа до 2022 года.

Члены Совета ООН по правам человека избираются сроком на три года большинством голосов делегатов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования. Они обязаны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если входящие в состав Совета государства будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено.

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