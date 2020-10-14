Беларусь ввела новое правило для въезда россиян

Россиянам для въезда на территорию Беларуси с 14 октября нужно иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии COVID-19. Это следует из постановления правительства Республики.

Новое правило касается иностранных лиц, прибывших из стран, не включенных в перечень государств, в которых регистрируются случаи COVID-19 (прибывающие из указанных в документе государств — в актуальной редакции их 105 — должны уйти на обязательный двухнедельный карантин; Россия была исключена из данного списка в июле). Таким образом, требование распространяется и на приезжих из России. В справке должно указываться на русском, белорусском или английском языке, что анализ на наличие инфекции отрицательный и был сделан не ранее 72 часов до даты пересечения границы.

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