Алиев: Баку прервет связи с любой страной, признавшей независимость Нагорного Карабаха

Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk, показанном в эфире в среду, сообщает ТАСС.

Он считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, указал Алиев.

Президент Азербайджана пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

Ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорнокарабахского конфликта, указал Алиев.

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