Тест на коронавирус звезды мирового футбола Криштиану Роналду дал положительный результат, сообщает РИА Новости.

Заболевание протекает бессимптомно, 35-летний форвард чувствует себя хорошо, тем не менее сейчас он находится в изоляции. В связи с заражением его освободили от выступлений за национальную команду Португалии – он не сыграет в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции, который пройдет в Лиссабоне 14 октября.

У других членов сборной Португалии командное тестирование на COVID-19, проведенное сегодня утром, не выявило заражения инфекцией.

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