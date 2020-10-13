Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская сегодня провела сеанс онлайн-связи с лидерами стачкомов. В нем приняли участие представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, “ГродноАзот”, “Коммунмаш”, МЭТЗ имени В.И. Козлова, а также представитель инициативы “Честные люди” Зарина Сорокина, сооснователи фонда BySol Андрей Стрижак, Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский.

Лидеры стачкомов обсудили со Светланой Тихановской, каким образом забастовка, анонсированная сегодня в ультиматуме белорусской власти, может проявляться на их предприятиях максимально эффективно с учетом особенностей управления и рабочего процесса.

В ходе встречи сотрудники заводов пояснили, что главная поддержка, которая им необходима, это поддержка белорусского народа, чувство взаимовыручки и взаимопомощи людей.

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