Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила срок народного ультиматума действующей власти. Он установлен на 25 октября.

Тихановская дала белорусским властям 13 дней на выполнение трех обязательных требований.

Первое – Лукашенко должен заявить об уходе.

Второе – насилие на улицах должно быть остановлено полностью.

Третье – все политзаключенные должны быть освобождены.

В случае невыполнения этих требований до 25 октября вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, начнутся национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

“Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь – это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября”, – заявила Светлана Тихановская.

Поделиться:

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА