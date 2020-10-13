Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила срок народного ультиматума действующей власти. Он установлен на 25 октября.

Тихановская дала белорусским властям 13 дней на выполнение трех обязательных требований.

Первое – Лукашенко должен заявить об уходе.

Второе – насилие на улицах должно быть остановлено полностью.

Третье – все политзаключенные должны быть освобождены.

В случае невыполнения этих требований до 25 октября вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом, начнутся национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

“Беларусь – это больше, чем режим. Беларусь – это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября”, – заявила Светлана Тихановская.

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