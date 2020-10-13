В пресс-службе Светланы Тихановской сообщили, что 12 октября все представители новой оппозиции Беларуси, которые ещё находятся на свободе, провели координационное собрание.

«В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество, штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу. Вместе они согласовали формат совместной работы по достижению всех народных требований», — говорится у сообщении.

Объединенная новая оппозиция Беларуси выдвинули всего три задачи:

1. Провести новые открытые выборы.

2. Расследовать преступления по фактам насилия над мирными белорусами.

3. Освободить политических заключенных.

Также на встрече обсуждалась координация работы фондов помощи пострадавшим на протестах, а также санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

Ранее депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько в эфире программы «Главный эфир» на государственном телеканале «Беларусь 1» рассказал, с кем власти не планируют вести диалог для выхода из политического кризиса.

По словам депутата, «очень большая проблема в том, что протестная часть населения не ждет никаких изменений конституционных».

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