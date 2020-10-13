Известный белорусский баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Белорусской федерации баскетбола, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

«Я сделал это сам, без какого-либо давления. Поблагодарил всех за плодотворную работу и хорошие эмоции. Причины очевидны – так будет лучше для всех», – отметил Мещеряков.

Ранее Егор Мещеряков активно высказывался о последних событиях, был одним из подписантов письма против насилия и беззакония в стране.

«Уверен, что после событий августа наше гражданское общество белорусов никто не будет называть «памяркоўным», – рассказывал Егор Мещеряков. – Белорусы показали, что мы другие. Мы умеем чувствовать боль пострадавших от насилия, боль тех, кто подвергается психологическому давлению, боль тех, кто за решеткой. В наше время слово «солидарность» приобретает другой, более глубокий, смысл. Но наше гражданское общество все еще недооценивают. Никак не могут поверить, что все, что мы делаем, делаем по зову сердца и совести. Что мы не слушаем каких-то воображаемых кукловодов с Запада или Востока.

Всю свою жизнь я старался максимально помогать развитию белорусского баскетбола. И не только на площадке, где я отдал 20 лет нашей сборной, а также и за ее пределами. В 2009 году я основал клуб БКМ для юных баскетболистов, проводил многочисленные мастер-классы и летние лагеря, а также за мои личные средства были отремонтированы два школьных зала в городе Минске. А сейчас из-за моей гражданской позиции из меня начинают лепить врага баскетбола. Совсем недавно главный тренер одного из клубов в лицо мне заявил, что игроки не могут нормально тренироваться из-за меня, что я представляю собой угрозу для развития баскетбола в стране.

Видим, что сейчас в стране происходит подмена понятий. Нам пытаются внушить, что черное – это белое, хотя всем очевидно, что чернее уже не бывает. Но белорусов не обманешь. Белорусы уже де-факто победили».

Напомним, что Федерацию баскетбола Беларуси возглавляет Максим Рыженков – первый заместитель главы Администрации президента.

Публикация — из № 81 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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