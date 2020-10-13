Советский РУВД Минска забросали коктейлями Молотова

Минувшей ночью на территорию Советского РУВД Минска были брошены три бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РБ.

Происшествие случилось сегодня около 5 часов утра.

«Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным», – говорится в сообщении.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», – сказано в сообщении.

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