С гордостью за молодежь

Воскресенье 11 октября 2020 года. Тревожное, тягостное, с натянутыми нервами, но подающее надежду и уверенность в том, что для молодых людей современной Беларуси не вернется то время, когда им власти насаждали идеологию, выгодную ей, но ничего общего не имеющую с их демократическими убеждениями.

В очередной раз я убедился, насколько наша молодежь смелая, отважная, решительная. Грубые задержания, избиения и унижения ребят не могут оставлять равнодушным ни одного здравомыслящего человека. Они позавчера ложились на асфальт перед вооруженными «защитниками» власти, пытались вступить в диалог со «стражами порядка», открыто заявляли свои вполне логичные требования, пели песни и устраивали акции в знак протеста, помогали нам, представителям старшего поколения, заявить о том, о чем мы долгие годы молчали.

Во все времена студенты были самой активной частью гражданского общества, оплотом борьбы за социальную справедливость. Мы, взрослые, – преподаватели, родители, родные и близкие – должны поддержать их, не дать впасть в отчаяние и разувериться в добрых начинаниях. Во всем мире на нашу молодежь смотрят с упованием как на талантливых, обладающих творческими способностями, умных, инициативных, подающих большие надежды в реализации задуманных планов людей. Убежден, что наша молодежь в это судьбоносное для страны время не уронит честь и достоинство, станет олицетворением свободной и сильной Беларуси.

Очень хочется надеяться, что мои слова будут услышаны нашим государством в лице его высших должностных лиц, которые должны понимать, что обманутая и забитая молодежь никак не может быть оплотом прогресса. Молодежь всё знает и всё понимает. Ее нельзя обманывать. Она этого не простит.

В завершении приведу слова Янки Купалы, написанные в сложный период начала XX века, когда ему, молодому человеку, приходилось отстаивать свою гражданскую позицию:

А хто там ідзе, а хто там ідзе

У агромністай такой грамадзе?

– Беларусы.

А чаго ж, чаго захацелася ім,

Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім?

– Людзьмі звацца.

Наша молодежь, как и весь народ, очень хочет зваться людьми. Солидаризуемся с ней!

Дмитрий Гулякевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета».

Публікацыя – з № 81 газеты «Народная Воля». Увесь нумар газеты можна спампаваць па спасылцы.

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