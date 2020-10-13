Сборная Беларуси по футболу впервые имела реальный шанс войти в историю – выступить на чемпионате Европы. До этого оставалось сделать всего два шага – сначала в плей-офф победить команду Грузии, а затем в финале сыграть с Северной Македонией.

Казалось бы, дело не такое уж и сверхъестественное, благо, что побеждать надо было не Германию и не Англию. Даже коронавирус оказался на стороне белорусов, потому что из-за сложной эпидемиологической обстановки матч в Тбилиси на 55-тысячном стадионе имени Бориса Пайчадзе (а все билеты были уже проданы) проходил при пустых трибунах, так что фактор домашней для соперников арены был практически нейтрализован.

Но, как уже известно, сборная Беларуси благополучно пролетела, проиграв 0:1. Спорт есть спорт. Но меня удивило другое: это же как нужно постараться, чтобы команда, в которую собраны лучшие футболисты страны и которая целенаправленно готовилась к такому ответственному матчу, более чем за 90 минут игры ни разу (!) не попала даже в створ ворот?! Полные нули!

К такому результату, наверное, непросто прийти, здесь нужны определенные наработки всего тренерского штаба. Это как в фильме «Формула любви»: «Степан, у гостя карета сломалась…» – «Вижу, барин, ось полетела, да спицы менять надо». – «Починить сможешь?» – «За день сделаю». – «А за десять дней?» – «Ну, барин, тогда тут одному не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!»

Есть все-таки у нас в стране, в сборной и в федерации, таланты и «хомо сапиенсы»! Хотя, возможно, дело в другом? Может, со стороны футболистов это была такая тихая итальянская забастовка, когда работники вроде и находятся на рабочем месте, но саботируют процесс?

Все же знают, что происходило до игры. Например, белорусский игрок ЦСКА Илья Шкурин был включен в расширенный список главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля, но форвард отказался выступать за национальную команду, «пока действует режим Лукашенко».

Высказал свою гражданскую позицию Стас Драгун – его тоже не взяли на матч с грузинами. Официальная причина отказа – футболист переболел коронавирусом.

Игрок БАТЭ Антон Сарока вообще был задержан 11 августа и отсидел 7 суток в Жодинском изоляторе, после чего многие футболисты борисовской и других команд выступили в его поддержку. Только федерация молчала, она, которая «вне политики», в это время на своей странице во «ВКонтакте» публиковала ролик с выступлением Лукашенко и хештегом #БеларусьОднаНеОтдадим.

В сентябре был вынужден уйти из штаба сборной и массажист команды Вадим Булат – после интервью, в котором специалист высказал мнение о ситуации в стране, руководство федерации решило отказаться от его услуг.

«Для меня в данный момент, когда определилась со своей позицией федерация футбола, когда определился главный тренер (не говоря уже о тех, кто стоит выше), стало невозможным оставаться в списке этих людей, – рассказал Вадим Булат «Трибуне». – Я не хочу становиться их пособником и участвовать в любых их делах и начинаниях. Я делаю то, что говорят мне сердце и душа, и не могу смириться с тем, что происходит в стране.

В последнее время задаю себе один вопрос и хочу задать его ребятам из команды. Как смотреть в глаза людям, которые пострадали в последнее время? Все-таки матчи национальной команды – именно для них. Как можно закрывать глаза на происходящее? Это же просто неуважение к людям. Для меня это недопустимо. Наверное, поэтому меня сейчас нет в сборной. Но хочется сказать ребятам, что нужно слушать и слышать себя. Каждому необходимо начать слышать себя, уважать свое мнение и не бояться его озвучивать. Если этого не будет, то и уважать вас никто не будет».

Бывший массажист сборной попал прямо в точку! Если и раньше сборная Беларуси по футболу не пользовалась большим авторитетом у болельщиков, то сейчас он и вовсе упал ниже плинтуса, и, уверен, многие белорусы радовались победе Грузии гораздо больше, чем поражению вроде бы родной команды.

«Так и надо вам, тряпки, предавшие свой народ! – пишут сегодня болельщики на форумах. – Никогда так не радовался победам белорусов, как этому поражению!»

Одним словом, свою минуту славы белорусские футболисты и за игру, и за свою позицию уже пережили. Если, конечно, это не была итальянская забастовка, когда игроки сознательно «слили» игру.

Теперь слово за руководством федерации. Посмотрим, держится ли «посиневшими пальцами» за свое кресло председатель федерации Владимир Базанов. После такого позора и провала он первым должен написать заявление об отставке.

Публикация — из № 81 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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