Александр Лукашенко рассматривает вопрос о передаче 71 полномочия главы государства на другие ветви власти. О каких полномочиях идет речь пояснено не было. Интрига заключается в том, что Конституцией предусмотрено всего 30 полномочий президента.

Соответствующее заявление о передаче неких полномочий президента Александр Лукашенко сделал во время совещания с первым вице-премьером Николаем Снопковым, министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и министром финансов Юрием Селиверстовым.

Как сказал Лукашенко, он недавно получил аналитическую записку, в которой предлагается 71 полномочие перенести от президента на все уровни власти.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы, – отметил Александр Лукашенко.

Если не задумываться над сказанным, то намерение о передаче 71 полномочия действительно звучит впечатляюще. Можно даже закрыть глаза на то, что в Конституции Республики Беларусь (ст.84) прописано всего 30 полномочий президента. Они же описаны и в гл.3 Закона «О президенте Республики Беларусь», которая так и называется «Полномочия президента». Правда, на сайте президента, в разделе «Статус и полномочия Президента Республики Беларусь», уже почему-то перечисляются 32 полномочия. Но это все равно не 71. Отсюда возникает вполне резонный вопрос откуда столько набралось и отчего, собственно, может безболезненно для своей власти отказаться Александр Лукашенко. Сама цифра свидетельствует о том, что речь идет отнюдь не о Конституции, так как в этом случае вполне хватило бы и делегирования трех полномочий президента. Так о чем тогда идет речь, что это за “чудесные” полномочия. которые должны спасти страну? И зачем так много?

Все дело в п.30 описанных ст84 Конституции, в котором говорится, что президент «осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и законами». А законов в Беларуси очень много и почти в каждом из них описаны те или иные полномочия президента, от которых вполне безболезненно можно отказаться. Приведем лишь несколько примеров.

Так п.12 ст.84 Конституции Беларуси гласит, что президент «назначает на должность и освобождает от должности Председателя Комитета государственного контроля». Но есть еще закон «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах», где в ст.9 описаны полномочия президента относительно КГК. И вот там помимо уже упомянутого назначения и освобождения от должности председателя КГК, прописаны еще шесть полномочий президента. Почти от всех вполне можно отказаться без потери контроля над самим КГК. Например, зачем президенту вот такие полномочия: «утверждает положения о Комитете государственного контроля и его департаментах; утверждает штатную численность работников органов Комитета государственного контроля, в том числе работников Комитета государственного контроля; принимает решения по вопросам правовой и социальной защиты работников Комитета государственного контроля, его территориальных органов и членов их семей»? Этим может вполне заниматься председатель КГК. Отказавшись от подобных полномочий, президент скинет с себя ненужную рутину и при этом по-прежнему будет контролировать КГК. Для этого нужно лишь оставить за собой назначение председателя, а также «осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Комитета государственного контроля и его территориальных органов». Большего ничего и не нужно.

Или взять полномочие, описанное в п.16 Конституции Беларуси «назначает руководителей республиканских органов государственного управления и определяет их статус». Это предусматривает в том числе и назначение руководителей МВД, которое сегодня играет ключевую роль по разгону мирных акций протеста. Лукашенко нет необходимости отказываться от этого полномочия и терять свою власть, поскольку в ст.8 закона «Об органах внутренних дел», описаны дополнительно аж 14 полномочий президента, из которых можно оставить «осуществляет общее руководство органами внутренних дел», а также «назначает на должность и освобождает от должности Министра внутренних дел и его заместителей, начальников департаментов Министерства внутренних дел, учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов, а также руководителей других подразделений органов внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь». От всего остального можно спокойно отказываться. При этом белорусская милиция останется в полном подчинении президента и будет как прежде выполнять все приказы.

Для полноты картины приведем пример и с КГБ, поскольку силовой блок является главным оружием для удержания власти. По Конституции президент может назначать руководителя КГБ, но ст.7 закона «Об органах государственной безопасности» описывает уже семь полномочий президента относительно КГБ. Как и в предыдущих случаях, достаточно оставить только два, а от всего остального безболезненно отказаться, оставив под своим полным контролем такую важную структуру.

Подобных примеров можно приводить очень много. Суть их в том, что Александр Лукашенко вполне безболезненно может отказаться и от 80 и от 100 полномочий. Цифра в данном случае не играет никакой роли. Куда важнее, от каких именно полномочий согласен отказаться Лукашенко, и реально ли они перераспределят полномочия среди различных ветвей власти. Не менее важный вопрос, когда и как это должно произойти. Но вот беда-беда, огорчение, как раз об этом не было сказано ни слова.

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