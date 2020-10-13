Самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева на своей странице в Facebook высказалась о ситуации в стране.

“Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и, абсолютно точно, бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Не важно, случайно оказавшихся в “горячих” местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы. Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку”, – отметила она.

О своей роли в складывающейся ситуации она высказалась осторожно, однако о действиях властей – однозначно: “На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили”.

“Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?” – резюмируя свое заявление, задала Домрачева риторический вопрос.

Напомним, 11 октября во время мирных массовых протестов был жестоко избит и задержан родной брат биатлонистки Никита Домрачев. Его жесткое задержание попало на видеокамеры.

Сначала брата спортсменки доставили в РУВД, где ему стало плохо. После этого скорая отвезла его в 3-ю городскую больницу, где Никиту Домрачева госпитализировали. Утром он подписал отказ от госпитализации и отправился домой. Портал TUT.BY опубликовал фото того, как молодой человек выглядит после избиений и жесткого задержания.

Он намерен фиксировать побои и писать заявление на действия силовиков.

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