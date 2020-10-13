На 13 октября выздоровели и выписаны 77797 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 84524 человека с положительным тестом на COVID-19, на 526 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2095917 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 37965809 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1083040 человек.

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