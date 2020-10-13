Команда Сергея Михалка напоминает белорусскому ОМОНу, как бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа

Вот уже несколько лет музыкальная группа Brutto прописана в Киеве. Но ребята внимательно следят за событиями, которые происходят в родной Беларуси. Их, конечно, страшно возмутило брутальное насилие со стороны белорусского ОМОНа над участниками мирных протестных акций.

Отправляя этот снимок в сеть, они сделали такую приписку: «Эта фотография была сделана совсем недавно в Украине. В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны».

Публикация — из № 81 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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