В прошедшую субботу Лукашенко побывал в СИЗО КГБ, где встретился со своими оппонентами, брошенными за решетку накануне и после президентских выборов. Вот что Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале по этому поводу.

Правитель пытается втянуть в свою игру более умеренную, как ему кажется, часть своих политических противников. Мол, поддержите «диалог» и «конституционную реформу» по моим правилам — выйдете на волю. А кто заупрямится — долго еще будет гнить на нарах. И те, кто выходит на улицы, будут получать по мозгам еще сильнее.

Однако судя по тому, что государственные СМИ ограничились более чем скудными сообщениями о сути разговора Лукашенко с политзаключенными, добавив ремарку, что «подробности встречи участники общим решением оставили конфиденциальными», общение не задалось.

Это косвенно подтверждается информацией, которая просачивается через адвокатов политзаключенных. Член президиума Координационного совета Максим Знак заявил, что это не были переговоры, а изложение мнений. Также стало известно, что блогер Сергей Тихановский на этой встрече заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, о лжи на его счет в госСМИ, спросил, почему его жену Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск, почему на встрече нет Марии Колесниковой — члена президиума КС, соратницы Виктора Бабарико.

Наконец, сам Бабарико тоже через адвокатов передал, что субботнюю встречу нельзя назвать диалогом, никаких договоренностей не достигнуто. По его мнению, для диалога нужно, чтобы все его участники были на свободе, имели равный доступ к информационному полю и чтобы сам круг представителей гражданского общества был шире.

Таким образом, пока Лукашенко не удалось навязать второй стороне свою игру. Стоит добавить, что если бы кто-то из знаковых политзаключенных — тот же Бабарико — согласился подыгрывать правителю, то, во-первых, это никак не повлияло бы на протесты, а во-вторых, поставило бы крест на таком политике.

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