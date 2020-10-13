Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Комментаторы обратили внимание на то, что для встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ были отобраны прежде всего люди из команды бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, включая его самого.

Это обстоятельство вновь оживило версию, что Бабарико, этот успешный менеджер, который в начале мая вдруг захотел побороться за президентство, — ставленник Москвы. К слову, о том же в начале минувшей президентской кампании твердил и сам Лукашенко.

Сейчас, после его визита в СИЗО КГБ, некоторые представители национально ориентированной оппозиции сразу выстроили конспирологическую схему: ага, все ясно — Путин требует освободить Бабарико, чтобы потом сделать своим карманным президентом вместо Лукашенко.

К слову, по сведениям главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, «судьба Бабарико и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко» 14 сентября в Сочи.

Что ж, такой пункт там вполне мог фигурировать, но это не обязательно означает, что экс-банкир пошел на выборы по заданию Кремля. На первоочередном освобождении Бабарико и его товарищей, снятии с них обвинений в экономических преступлениях Москва может настаивать хотя бы потому, что ее наверняка сильно задел уже сам наезд белорусских властей на «Белгазпромбанк», в котором почти весь капитал принадлежит российским «Газпрому» и «Газпромбанку».

Да, Бабарико двадцать лет возглавлял банк с российским капиталом. Но он — гражданин Беларуси, который вполне искренне может хотеть своей стране лучшего будущего в качестве суверенной страны, а не российской колонии.

Однако даже если принять версию, что экс-глава «Белгазпромбанка» — кремлевская политическая фигура, то внедрить его на место Лукашенко не так просто. Нельзя ведь заставить, чтобы тот, даже будучи загнанным в угол, назначил вместо себя Бабарико (или Владимира Макея, или Романа Головченко — кого угодно). Такие вопросы даже в Беларуси не решаются указами. Должны пройти выборы.

А любые выборы после Лукашенко (который, представим, будет отодвинут или насовсем, или на некую почетную должность а-ля Нурсултан Назарбаев) наверняка будут гораздо более конкурентными, честными, чем все выборы при Лукашенко.

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