«Каждый раз сильно недооценивают проблемы»

Действующие власти Беларуси с большой долей вероятности не пойдут на ультиматум Светланы Тихановской, которая дала 13 дней на выполнение требований демонстрантов. Об этом в комментарии Telegraf.by заявила белорусский политический обозреватель и консультант, редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» Валерия Костюгова.

Экс-кандидат в президенты и лидер новой оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко «народный ультиматум» и дала на его выполнение 13 дней.

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала 13 дней на выполнение. А что будет потом?

Вот требования, которые, по ее словам, необходимо выполнить:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

В случае невыполнения требований, политик обещает, что 26 октября «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом» и «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

«Власти, очевидно, не видят сложности своего положения. Явно недооценивают. Эта ситуация не изменилась, начиная с нового года. Они каждый раз сильно недооценивают те проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Поэтому вряд ли этот ультиматум может быть услышан именно в таком ключе», — отметила Валерия Костюгова, комментируя инициативу политика.

По ее мнению, призывы Светланы Тихановской будут эффективны частично.

«Не в полной, видимо, мере. Полная мера – это киношные образы. Такого, видимо, и не бывает», — считает обозреватель.

В частности, Валерия Костюгова ожидает расширения протеста – как в виде числа участников, так и форм. Однако, подчеркнула политический обозреватель, ультиматум может и не сработать.

«Если ультиматум окажется одиночным заявлением и никогда больше не будет повторяться, то, конечно, очень маловероятно, что люди поставят себе на календарик 25 число и будут ждать. С другой стороны до этого штаб Тихановской все важные заявления повторял и возобновлял», — отметила эксперт.

Поэтому, полагает она, в этот раз также следует ожидать повторения ультиматума.

На прошлой неделе муж Светланы Тихановской – политик и блогер Сергей Тихановский – в ходе телефонного звонка из СИЗО заявил, что надо действовать жестче. Однако, считает Валерия Костюгова, не совсем понятно, в какой сфере и как следует быть жестче.

«Судя по разговору, и Светлана не совсем понимает, что именно жестче. Это очень странное слово. Он его никак не расшифровал, она его же переспросила, но он никак не пояснил. Ей пришлось пытаться угадать его мысли, но не факт что это возможно. Потому что мы не знаем, кто находился рядом с ним, что вообще происходило в тот момент, когда ему подали трубку, в каком он был состоянии. Все это слишком неизвестно», — добавила обозреватель.

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