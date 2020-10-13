Об этом вчера «Народной Воле» рассказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

– Как лидер партии и депутат парламента принимаю участие в диалоговой площадке по изменению Конституции нашей страны, – сообщил он. – Вот перечень вопросов, который будет обсуждаться, но подавайте свои предложения

Изменение избирательной системы, включая вопросы:

– перехода с мажоритарной на пропорциональную или смешанную избирательную систему;

– введения единого дня голосования.

Перераспределение конституционных полномочий Президента, Правительства, Парламента и местных органов. Пересмотр механизмов назначения должностных лиц, назначаемых в настоящее время Главой государства (или по согласованию с Президентом Республики Беларусь), в том числе руководителей местных органов исполнительной власти и судей. Срок полномочий избираемых органов. Форма устройства Парламента (однопалатный или двухпалатный). Отмена смертной казни. Закрепление возможности применения заключения под стражу только на основании решения суда. Введение должности Уполномоченного по правам человека. Расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд. Сокращение функций Комитета государственного контроля (ограничив их осуществлением контроля за исполнением республиканского бюджета), преобразование данного органа в Контрольную палату. Иные вопросы политико-идеологического характера (приоритетов внутренней и внешней политики, экологической безопасности, гендерных отношений и традиционных ценностей).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Свой вариант Конституции уже довольно давно разрабатывает общественная конституционная комиссия, которую возглавляет Мечислав Гриб. Планирует ли комиссия направить свои предложения в Палату представителей?

Известный юрист, экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов говорит, что не видит в этом смысла.

«Мы считаем, что должна быть взята за основу Конституция 1994 года, – высказывает свое мнение Пастухов. – Мы должны добиться ее восстановления. А направлять какие-то предложения в Палату представителей – я лично против этого. Я считаю, что Палата представителей – нелегитимный орган власти, который играет постановочную роль и просто собирает предложения по изменению действующей Конституции. Но от них, депутатов, ничего не зависит, это очередной развод».

Публикация — из № 81 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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