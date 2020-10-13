Об этом вчера «Народной Воле» рассказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
– Как лидер партии и депутат парламента принимаю участие в диалоговой площадке по изменению Конституции нашей страны, – сообщил он. – Вот перечень вопросов, который будет обсуждаться, но подавайте свои предложения
- Изменение избирательной системы, включая вопросы:
– перехода с мажоритарной на пропорциональную или смешанную избирательную систему;
– введения единого дня голосования.
- Перераспределение конституционных полномочий Президента, Правительства, Парламента и местных органов.
- Пересмотр механизмов назначения должностных лиц, назначаемых в настоящее время Главой государства (или по согласованию с Президентом Республики Беларусь), в том числе руководителей местных органов исполнительной власти и судей.
- Срок полномочий избираемых органов.
- Форма устройства Парламента (однопалатный или двухпалатный).
- Отмена смертной казни.
- Закрепление возможности применения заключения под стражу только на основании решения суда.
- Введение должности Уполномоченного по правам человека.
- Расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд.
- Сокращение функций Комитета государственного контроля (ограничив их осуществлением контроля за исполнением республиканского бюджета), преобразование данного органа в Контрольную палату.
- Иные вопросы политико-идеологического характера (приоритетов внутренней и внешней политики, экологической безопасности, гендерных отношений и традиционных ценностей).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Свой вариант Конституции уже довольно давно разрабатывает общественная конституционная комиссия, которую возглавляет Мечислав Гриб. Планирует ли комиссия направить свои предложения в Палату представителей?
Известный юрист, экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов говорит, что не видит в этом смысла.
«Мы считаем, что должна быть взята за основу Конституция 1994 года, – высказывает свое мнение Пастухов. – Мы должны добиться ее восстановления. А направлять какие-то предложения в Палату представителей – я лично против этого. Я считаю, что Палата представителей – нелегитимный орган власти, который играет постановочную роль и просто собирает предложения по изменению действующей Конституции. Но от них, депутатов, ничего не зависит, это очередной развод».