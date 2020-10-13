BEROC: Угрозы финансовой стабильности в Беларуси разрастаются

Политический кризис и связанная с ним проблема нелегитимности формируют для Беларуси многочисленные и масштабные экономические вызовы.

Об этом говорится в новой работе Белорусского экономического центра BEROC «Экономические последствия политической нелегитимности в Беларуси». Ее авторами являются экономисты Дмитрий Крук и Лев Львовский.

Как отмечают авторы в преамбуле к работе, нынешний политический кризис в Беларуси породил феномен, который в политологии и социологии классифицируется как кризис легитимности власти или же ее нелегитимность.

«Эта проблема выходит за рамки сферы политических отношений и порождает ощутимые негативные последствия в экономической сфере. В краткосрочной перспективе такая ситуация приводит к усилению рисков финансовой дестабилизации, а также к углублению экономического спада и увеличению его продолжительности. В более длительной перспективе политическая нелегитимность будет приводить к ухудшению институциональной среды и эрозии человеческого капитала, что чревато попаданием экономики страны в продолжительную депрессию. Мы полагаем, что единственным «хорошим» выходом из сложившейся ситуации является разрешение политического кризиса таким образом, чтобы в обществе сформировалось доверие к власти и была обеспечена ее легитимность», – пишут экономисты.

Игнорирование нелегитимности

Они обращают внимание, что после 9 августа белорусские власти предпочли игнорировать возникшую проблему нелегитимности.

«Такая позиция, вероятно, базируется на предпосылке о том, что нелегитимность, будучи неосязаемой и абстрактной проблемой, вряд ли может привести к каким-либо ощутимым последствиям, а потому и угрозам для правящего режима. Мы опровергаем такую посылку и постулируем, что существует целый перечень каналов и механизмов, через которые политическая нелегитимность приводит к осязаемым негативным последствиям в экономической сфере. Это будет ослаблять и политическую устойчивость в той степени, в которой она зависит от состояния экономики», – пишут эксперты.

На их взгляд, для краткосрочных последствий важно понимать, что ситуация кризиса легитимности становится частью информационного контента для принятия решений экономическими агентами. Поэтому в их экономическом поведении могут быть отражены желание противостоять власти, которая рассматривается как нелегитимная, или же, по крайней мере, застраховать себя от субъективно ожидаемых последствий кризиса легитимности.

Краткосрочные последствия

К сегодняшнему дню такого рода адаптации наиболее явно проявились в решениях домохозяйств в отношении своих сбережений. В августе и сентябре фон нелегитимности стал одним из триггеров для снятия домохозяйствами средств с банковских счетов и депозитов, а также их повышенного спроса на иностранную валюту.

«Сама по себе визуализация этих тенденций подстегивает девальвационные и инфляционные ожидания, снижает доверие к банковской системе. Это придает новый импульс указанным тенденциям. То есть формируется эффект второго порядка, вследствие экономических решений домохозяйств, желающих защитить свои сбережения. Указанные механизмы во многом обусловили в августе месячные пики оттока депозитов из банковской системы и сокращения золотовалютных резервов. Это, в свою очередь, существенно усилило риски финансового стресса», – говорится в работе.

Там отмечается, что на сегодняшний день власти посредством ужесточения монетарных условий смогли купировать угрозу разрастания финансового стресса. Однако такие шаги практически никак не затрагивают и не нейтрализуют ее исходную причину – неблагоприятные паттерны поведения домашних хозяйств. В результате, на взгляд экономистов, имеет место, скорее, борьба с симптомами, а не причинами проблем.

Как отмечают авторы исследования, проблема нелегитимности также становится актуальной и в рамках потребительского поведения домашних хозяйств. Во-первых, она способствует ухудшению потребительских настроений, ослаблению потребительской уверенности. А это напрямую ведет и к ослаблению потребительского спроса. Во-вторых, дополнительные потери в потреблении можно ожидать в связи с ужесточением доступа домохозяйств к кредиту и прогрессирующей финансовой напряженности.

Схожие механизмы, вероятно, будут ослаблять также инвестиционный спрос.

«Потенциальным сценарием, который может на непродолжительный период завуалировать имеющиеся в экономике диспропорции, может стать ухудшение платежной дисциплины. Эта опция может, на первый взгляд, казаться допустимой в попытке «размазать» негативные последствия между финансовой и реальной сферой и предотвратить их визуализацию в статистических показателях. Однако на фоне слабого финансового положения большого количества предприятий, использование такой опции достаточно быстро грозит перерасти в системный кризис неплатежей, трансформирующийся в полномасштабный финансовый кризис. Кроме того, в случае задействования такой опции велика вероятность усиления фискальной дестабилизации», – говорится в работе.

Удар по общественным институтам

Отдельно авторы исследования обращают внимание на негативные изменения в общественных институтах и эффекты оказываемые на рынок труда.

Как пишут экономисты, если человек не доверяет своему контрагенту в какой-либо сделке и не уверен, что при необходимости сможет защитить свои законные права в суде, сделка не будет осуществлена. Когда человек наблюдает незаконные и политически мотивированные решения суда в административных и уголовных делах, недоверие к системе права начинает распространятся и на экономические суды.

«В современной Беларуси мы наблюдаем насилие со стороны силовых структур, пытки и уголовные обвинения протестующих. Вместе с тем, отсутствуют прецеденты привлечения к ответственности и суду за насилие лиц со стороны силовых структур. Как следствие, общественное доверие к правоохранительной системе в целом тает, и сделки, которые ранее заключались с уверенностью в том, что выполнение контракта будет поддержано законом, перестают заключаться», – отмечают эксперты.

Они убеждены, что качество юридической и правоохранительной системы часто рассматривается как ключевой критерий качества в целом общественных институтов и бизнес климата. Таким образом, низкое доверие системе права скорее всего напрямую приведёт к уменьшению бизнес активности.

Развитие ситуации

Как отмечают экономисты BEROC, политический кризис в Беларуси породил большое количество негативных экономических тенденций и процессов. Несмотря на это, власти предпочитают игнорировать такую взаимосвязь между политикой и экономикой. Поэтому противостоять новым вызовам они намерены исключительно посредством экономических инструментов. Однако свобода маневра в использовании большинства экономических инструментов ограничена, или же такие инструменты вовсе неэффективны в противодействии экономическим последствиям политического кризиса.

Даже на краткосрочном горизонте власти не могут полностью подавить неблагоприятные тенденции. Они могут лишь смягчить и ограничить их в одной сфере национальной экономики, частично перенаправляя в другую.

Например, действия властей в августе-сентябре фокусировались на предотвращении угрозы разрастания проблем на кредитно-депозитном и валютном рынках в полномасштабный финансовый кризис.

«Это затребовало ужесточения монетарных условий. В противном случае колебания обменного курса могли бы подорвать возможности фирм по обслуживанию долгов. И с этой позиции действия властей можно считать эффективными. Но в масштабе всей экономики они эффективны лишь частично. Вынужденное ужесточение монетарных условий неизбежно будет подавлять экономическую активность, способствуя углублению рецессии. Поэтому можно говорить о том, что действиями властей накопленные диспропорции из финансовой сферы были во многом перенаправлены в реальный сектор», – констатируется в работе.

Единственно «хороший» выход – легитимность

Дмитрий Крук и Лев Львовский отмечают, что политический кризис и связанная с ним проблема нелегитимности формируют для Беларуси многочисленные и масштабные экономические вызовы.

«Целый ряд механизмов способствует углублению рецессии и увеличению ее продолжительности. Одновременно разрастаются угрозы финансовой стабильности. Поэтому возможности обеспечить макроэкономическую стабильность в ближайшем будущем весьма ограничены. В более длительной перспективе, при сохранении политического статус-кво, страна столкнется с ослаблением и даже разрушением механизмов, обеспечивающих рост производительности. Проявлениями этого тренда станут эрозия человеческого капитала и ослабление предпринимательской инициативы. Такой путь означает погружение страны в долгосрочную депрессию», – убеждены экономисты.

По их мнению, чтобы противостоять актуальным вызовам стандартных экономических инструментов недостаточно. Более того, в данном контексте они не являются эффективными.

«Единственным «хорошим» выходом из сложившейся ситуации мы видим разрешение политического кризиса таким образом, чтобы власть в стране была легитимной и стало возрождаться экономическое доверие», – резюмируют эксперты.

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