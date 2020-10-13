Александр ЯРОШУК: «Моя пенсия – 1000 белорусских рублей»

Председатель Ассоциации профсоюзов «Белорусский Конгресс демократических профсоюзов» рассказал «Народной Воле», почему вынужден был отказаться от зарплаты и как получил пенсию госслужащего.

– Александр Ильич, всегда есть люди, которых содержимое чужого кошелька интересует больше, чем своего собственного. Вот и в интернете нашлись те, кто решил подсчитать ваш доход и упрекнуть: мол, оппозиционер Ярошук получает пенсию госслужащего…

– Оказалось, у меня достаточно выслуги, чтобы получать пенсию госслужащего. Я пенсию оформил в 2011 году, но стал получать ее лишь в июле этого года. Я работал, у меня была зарплата в БКДП, поэтому я терял бы примерно половину пенсии.

В последнее время в нашей организации серьезно осложнилось финансовое положение. Это случилось после того, как на ОАО «Беларуськалий» из Независимого профсоюза горняков вывели более 2000 человек, а это была основная организация, которая своими взносами обеспечивала наш бюджет. И мы были вынуждены уволить всех пенсионеров. Всего было пять человек в штате, из них – трое пенсионеров: юрист, международный секретарь и я. Теперь у нас нет зарплаты, мы перешли на пенсии. В том, что я получаю пенсию госслужащего, некоторые усмотрели факт того, что Ярошук жирует и паразитирует на теле государства. Ну что тут комментировать…

– Но вы же эту пенсию не выклянчили, не украли, а заработали. Так почему должны отказываться?

– Я эти деньги не получал 9 лет, с 2011 года. За всё это время пенсия не накапливалась. Я и сейчас бы, наверное, все еще не получал пенсию, это был вынужденный переход. За тот период, что возглавляю организацию, меня уже дважды штрафовали за невыплату зарплаты работникам.

– Некоторые были уверены, что вы работали не за зарплату…

– Это была моя принципиальная политика – обеспечить максимальную легализацию нашей организации, у нас должен быть свой бюджет, мы должны получать зарплату. И я сразу об этом говорил: взносы должны перечисляться в БКДП. До меня такой практики не было. И такой подход к работе выбил почву из-под ног тех, кто говорил, что мы на содержании ЦРУ, Моссада и других иностранных спецслужб. Мы формировали свой бюджет на протяжении многих последних лет и формируем его сейчас.

Решение сократить штат было непростым. Двух работников, которые заинтересованы в том, чтобы получать зарплату и нарабатывать пенсионный стаж, – зампредседателя Сергея Антусевича и главного бухгалтера Ирину Бут-Гусаим – мы перевели на половину оклада. Это вынужденная мера, просто не было другого выхода. И у нас сегодня хватает средств, чтобы выплатить зарплату, оплатить аренду, коммунальные платежи, эксплуатационные расходы. Год назад мы сменили место дислокации, искали, где можно платить меньше…

Я не сомневался, что рано или поздно все это вытащат на белый свет…

– Если не секрет, сколько сегодня пенсия госслужащего?

– Моя пенсия – 1000 белорусских рублей.

– А какой у вас был стаж?

– 20 лет и два месяца. В начале 2000-х годов был указ, согласно которому в стаж госслужбы стали включать стаж работы в государственных организациях, если ты работал в качестве руководителя или главного специалиста. А я, перед тем как попасть в партийные органы, четыре с лишним года работал главным агрономом совхоза, и мне их включили в стаж.

Ясное дело, кто сегодня заинтересован в том, чтобы дискредитировать меня и организацию…

– Ну а какая в этом крамола? Все знают, что у вас богатое чиновничье прошлое. Почему вы должны дарить эту пенсию государству? Кстати, какую зарплату получал председатель БКДП?

– Еще в 2003 году мне установили зарплату, эквивалентную 200 долларам. Деньги я получал в белорусских рублях, конечно. И на протяжении целого ряда лет она не повышалась. Последняя зарплата у меня была 230 рублей на полставки.

Естественно, это наши внутренние вопросы. Мы их не афишировали.

– А спецслужбы, видите, решили на этом сыграть.

– Я могу себе давным-давно позволить не оглядываться на комментарии и всякие гадости, которые пишут в интернете. Полжизни я работал на свое имя, а теперь имя работает на меня. Поэтому оправдываться, объяснять… Слава богу, что пишут! Один приятель издалека написал мне: если до сих пор пишут, значит, ты все делаешь правильно.

– Многие почему-то считают, что оппозиция – это бедные, голые, нищие и безработные люди. Но фишка в том, что сегодня на протесты выходят те, кто ездит на дорогих машинах, получает хорошие зарплаты, владеет собственным бизнесом. Даже командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба недавно с удивлением отметил этот факт: мол, чего этим-то не хватает?

– Я думаю, на все эти вопросы в свое время дал ответ банкир Виктор Бабарико, которого мощно поддержали белорусы. Бабарико не скрывал свой достаток, и люди моментально сообразили: если хотим иметь более-менее приличный образ жизни, то должны следовать за теми, кто умеет заработать состояние для себя. Заработал для себя – значит, и для страны, и для народа сумеет! А те, кто пределами мечтаний народа делает чарку и шкварку, о себе, может, и позаботится. Но как сделать богатой страну и народ, они, к сожалению, не знают. И поэтому народ массово пошел за Бабарико.

А кухарки и кухари, которые управляют государством, не имея ни малейшего представления о том, как это делается, и обеспечивают равенство в нищете, – на них спрос невысокий. Очень удобно управлять нищими, привязанными к государственной кормушке. Мы с этой идеологией уже больше 100 лет живем, с 1917 года. И она полностью себя дискредитировала. У белорусов появился мощный запрос на государство, которым управляют современные топ-менеджеры. Они могут сделать всё для того, чтобы процветала страна и народ жил в достатке. На мой взгляд, это огромный прорыв!

Публикация — из № 80 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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