«COVID-19 в Беларуси: ищем решение».

Отсутствие открытых результатов испытаний российской вакцины настораживает зарубежных ученых.

Тема сегодняшнего разговора – вакцины от коронавируса. В очередном выпуске совместного проекта форума ePramova и сайта «Наше мнение» – «COVID-19 в Беларуси: ищем решение» этот вопрос обсуждают Павлюк Быковский и научный сотрудник Каролинского института (Швеция) Наста Харламова. Она специализируется на иммунологии.

«Есть надежда, что к началу следующего года вакцина будет запущена»

Павлюк Быковский: Что такое вирусы и как вообще работают вакцины? Какие особенности отличают коронавирус SARS-CoV-2?

Наста Харламова: Вирусы – это мельчайшие организмы. Отличие вируса SARS-CoV-2 – в строении и его действии на организм, в механизме его действия. Чтобы понять, как действует вакцина, нужно узнать, как организм борется с болезнью. Когда бактерии или вирусы проникают в наш организм, они начинают размножаться и атакуют нас. Эта атака называется инфекцией, именно инфекция приводит к болезни.

Иммунная система обладает различными механизмами борьбы с инфекцией: эритроциты, которые переносят кислород, и лейкоциты. Когда организм впервые сталкивается с бактерией или вирусом, вызывающим инфекцию, организму необходимо несколько дней. А вернее – недель, чтобы запустить все механизмы, активировать все клетки и выработать иммунитет. При повторном попадании вируса иммунитет срабатывает гораздо быстрее. Вакцина помогает выработать иммунитет посредством моделирования инфекции, то есть как таковой болезни не возникает: болезни нет, а иммунитет есть.

П.Б. Всегда ли есть возможность разработать вакцину от вирусов и бактерий?

Н.Х. От большинства вирусов – да. Весь вопрос заключается во времени: стандартный протокол разработки вакцины – 10-15 лет. Если вакцина разрабатывается за четыре года, это считается очень быстро.

П.Б. С коронавирусом все выглядит по-другому, идет своеобразное соревнование между странами по выработке вакцины. Что известно на сегодняшний день?

Н.Х. На мой взгляд, время уникальное. Разработка вакцины имеет несколько этапов: доклинический, этап испытаний и клиническая стадия испытаний. На доклиническом этапе ученые всего мира объединились и все данные, которые появлялись в одной лаборатории, становились доступны и прозрачны в любой точке мира, что, безусловно, ускорило работу.

Во-вторых, некоторые этапы проводились не последовательно, как это обычно происходит. В данном случае вакцина испытывалась параллельно, не переходя из этапа в этап, а параллельно.

П.Б. Как я понимаю, не знали, какой конь придет первым, поэтому ставили на всех?

Н.Х. Да, и это ускорило разработку вакцин. Сегодня лидируют четыре вакцины, и производители всех четырех надеются, что к началу следующего года вакцина будет запущена. Я не имею в виду российскую вакцину.

П.Б. О российской поговорим отдельно. А сейчас продолжим разговор про четыре лидирующих вакцины. Какие это вакцины?

Н.Х. Первая вакцина разработана компанией Johnson & Johnson из США на основе аденовируса: когда маленькая частичка SARS-CoV-2 прикрепляется к аденовирусу (вирус простуды, модифицированный таким образом, что не размножается в организме – фактически аденовирус является транспортным средством). Эта вакцина прошла исследования на животных и две стадии клинических испытаний.

Уточню: на первой стадии клинических испытаний, как правило, участвуют 20-60 добровольцев, и на этом этапе очень важно установить – вакцина токсична либо нет; на втором этапе участвуют от 100 добровольцев, на этом этапе узнают дозу вакцины и возможные побочные эффекты. Последний, третий этап, самый важный и масштабный этап, в котором участвуют десятки тысяч добровольцев разных возрастов и различной историей заболеваний. Вакцина Johnson & Johnson прошла два этапа клинических испытаний: пока все выглядит успешно, и с 23 сентября компания запустила вакцину в третий этап испытаний. На этом этапе планируется использовать 60 тысяч добровольцев из различных стран.

Еще есть вакцина у Moderna (тоже США). В этой вакцине используется частичка РНК SARS-CoV-2, которая встраивается в капельку жира – так называемую липосому, таким образом она доставляется в клетки организма, где и запускает иммунный ответ. Эта вакцина используется два раза, нужны две дозы для выработки иммунитета. Вакцина прошла два этапа клинических испытаний и готовится к третьему.

Есть вакцина от Pfizer (опять США) – тоже векторная вакцина. И есть вакцина, на мой взгляд, очень обещающая, производителя из Великобритании – векторная вакцина на основе аденовируса. Она прошла два этапа клинических испытаний; к сожалению, третий этап испытаний приостановлен, поскольку обнаружены некие побочные эффекты. Но, как они утверждают, ничего серьезного: испытания продолжатся.

П.Б. Разработкой вакцин занимаются более 100 разных институтов, фирм, возможно, еще кто-то присоединится к лидерам?

Н.Х. Сегодня разработаны более 170 различных вакцин; есть вакцины, которые используют живой ослабленный вирус, есть вакцины, базирующиеся на инактивированном вирусе, но большинство используют часть вируса. Я назвала 4 вакцины, которые на мой взгляд, самые многообещающие.

Есть вакцина от китайского производителя, которая уже используется с 23 июня на солдатах в Китае. Я не назвала ее обещающей, потому что она не прошла третий этап клинических испытаний.

Следует ли спешить с российской вакциной «Спутник V»?

П.Б. Что вы знаете о российской вакцине «Спутник V»? В Беларуси есть возможность поучаствовать в тестовой вакцинации. Насколько она безопасна?

Н.Х. Это тоже векторная вакцина (используется маленькая частичка вируса SARS-CoV-2, которая доставляется в организм с помощью транспортного средства, в российском случае – модифицированный аденовирус). Необходимы две дозы, чтобы выработать антитела.

П.Б. Что о ней пишут в научных журналах?

Н.Х. В целом – положительно. Но вакцина прошла только два клинических испытания, в каждом из них участвовали 38 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 60 лет. Сначала они получили первую дозу вакцины, а через три недели – вторую дозу. Врачи наблюдали за состоянием добровольцев в течение 42 дней, сказали, что у всех наблюдаемых выработалось необходимое количество антител.

П.Б. Эти добровольцы были служащими Министерства обороны?

Н.Х. Да. Что же показали исследования? Эта вакцина безопасна для здоровых людей в возрасте 18-60 лет в течение 42 дней. Все.

П.Б. После 42 дней гарантий нет?

Н.Х. Нет. Неизвестно, что происходит в организме человека по истечении 42 дней, и самое главное неизвестно, как эта вакцина действует на людях с хроническими заболеваниями, на людях, которые входят в группу риска. Именно для этого и нужны полномасштабные исследования. Которые называются третьей стадией клинических испытаний. И еще очень важно использовать плацебо: чтобы добровольцы не знали, вакцинированы они или нет.

П.Б. А почему это так важно?

Н.Х. Есть стандартный протокол, которому нужно следовать. Эффект плацебо никто не отменял, а он очень-очень силен. Особенно эффект плацебо важен для выявления побочных эффектов, потому что любая вакцина сопровождается такими побочными эффектами, как головная боль или повышение температуры. Но это естественно, этого не стоит бояться.

П.Б. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сделал прививку российской вакциной «Спутник V» 3 сентября. Мы можем высчитать, когда истекут гарантийные 42 дня. Нужно ли брать с него пример или хотя бы следует выждать 42 дня?

Н.Х. Я бы подождала до нового года, по крайней мере, несколько месяцев. И дело даже не в том, безопасна она или нет, а дело в ее эффективности. Антитела могут вырабатываться. Но, во-первых, неизвестно – нейтрализующие ли это антитела и сколько времени они циркулируют в крови. Они могут быстро выработаться и так же быстро уйти, а памяти после этой вакцины никакой не останется.

П.Б. Прививки от гриппа существуют давно. Есть люди, которые верят в них и делают прививки, есть люди, которые не верят в них и прививаются. Но даже прививающиеся болеют гриппом. Так есть ли эффект прививки?

Н.Х. Прививку от гриппа и вообще любую прививку важно сделать вовремя: на выработку иммунитета нужны как минимум недели две. Если человек сделал прививку и в это же время заболел этим вирусом, то никакая прививка не поможет – человек переболеет по полной программе. Со всеми симптомами и последствиями. Прививку важно делать вовремя, использовать надежную вакцину – безопасную, работающую, без серьезных побочных эффектов.

За такое короткое время сложно разработать вакцину от SARS-CoV-2, пригодную для всех людей, для всех возрастов и историй болезни. Вполне возможно, что одна вакцина больше подойдет для пожилых людей, а другая – для людей с сахарным диабетом. А для этого очень важно быть открытым и прозрачным. Отсутствие открытых результатов испытаний российской вакцины настораживает зарубежных ученых.

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