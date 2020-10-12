«Слуцкий РОВД заминирован!» — звонок от неизвестного поступил спасателям

12 октября в районе обеда в Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступил анонимный звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что здание милиции на улице Уласовца в Слуцке заминировано, пишет Mlyn.by.

— Никаких учений на сегодняшний день у нас не запланировано, — отметил начальник Слуцкого РОВД Александр Голиков. — Личный состав уже эвакуирован, следственно-оперативная группа разбирается в ситуации. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.

В здании Слуцкого РОВД уже работает бригада разминирования, которая прибыла из столицы.

Саперы не обнаружили в здании взрывное устройство. Люди постепенно возвращаются на рабочие места.

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