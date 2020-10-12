Сборную Беларуси не завели ни борьба за путевку на EURO, ни соседское дерби
Сборную Беларуси не завели ни борьба за путевку на EURO, ни соседское дерби

Сборная просто вышла на работу.

Состав обновленный, а наработки — тбилисские. Снова быстрый гол на седьмой минуте, снова беспросветный первый тайм с единственным ударом мимо створа ворот… Будто белорусам противостояла не сборная Литвы, а как минимум Швеции. Говорят, каждая команда играет так, как позволяет ей соперник: к перерыву гости определенно дали хозяевам себя почувствовать крепким европейским середняком.

После часа игры литовцы подустали и вспомнили, кто они есть на самом деле, а Михаил Мархель удачно выпустил Лисаковича, который заработал пенальти, исполнил (что для нашей сборной уже большое дело), а затем еще отдал голевую на Сачивко, вспомнив солигорские связи. Спас лицо, так сказать, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации.

А вот Хаткевич, который провел третий матч за сборную, поставил под большие сомнения перспективу провести четвертый. Оба литовских гола отчасти вратарские, второй — так точно. Был еще и неаккуратный ввод мяча в игру, который мог привести к счету 2:0 — и тогда гости вряд ли бы уже воспрянули.

Хаткевич ведь и с грузинами выдал слабый матч, несмотря на то, что пропустил только с “точки”. Действовал неуверенно, один раз обезался так, что грузины чудом не удвоили перевес. Видимо, сами опешили от такого подарка. Тем не менее Хаткевич пропустил только с пенальти, и, похоже, Мархель выпустил его снова в “старте” на фарт. Второй раз подряд не сработало…

Вообще, матч с литовцами оказался весьма показательным. Он показал, что если бы в Тбилиси в “старте” вышел Маевский — картина не изменилась бы. В маске или без маски — картина не изменилась. Если бы вышел Стасевич — картина не изменилась бы. Если бы внезапно вышел Громыко, а не Хачатурян — картина тоже осталась бы прежней. Вполне возможно, выигрышной комбинации в белорусской колоде просто не было. Даже если бы в Тбилиси не сыграл выстреливший в Вильнюсе Лисакович и был бы повод об этом сожалеть после вояжа в Литву… Сейчас мы-то точно знаем: и с Лисаковичем против грузин ничего не вышло. Так что вопросы к тренеру исключительно по последовательности решений: если два года наигрывать один состав, зачем на решающий матч ставить другой?..

Но сейчас не об этом. Сейчас о матче с литовцами, которые не проиграли белорусам, а до этого не дали себя обыграть албанцам. Албанцы, кстати, не справились с Казахстаном. А давившие три дня назад белорусов грузины не обыграли армян. А вышедшие с грузинами в финал плей-офф EURO македонцы еле спаслись с 1:3 во встрече с эстонцами. Забили спасительные голы только на 80-й и 89-й минутах.

Все это поколение “D” — одного поля ягоды. И албанцы, и грузины со всеми их легионерами готовы потерять очки в любой момент и без объяснения причин. Албанцам никакие экспаты из серии “А” не помогли обыграть литовцев и казахстанцев в первом круге. Но вот с белорусами расправились очень уверенно. До сих пор саднит.

В таких ситуациях как правило многое решает рвение. Грузины его проявили в Тбилиси — и выиграли. А теперь внимание вопрос: когда последний раз рвение проявляла сборная Беларуси? Лезла вон из кожи, чтобы выиграть матч, а не просто выходила на работу. Совершенно непонятно, что может взбудоражить эту команду. По крайней мере, не будоражит ни борьба за путевку на EURO, ни соседское дерби.

Ну и пусть.

ЛИТВА — БЕЛАРУСЬ — 2:2
Вильнюс. Стадион ЛФФ. Начало в 19.00.
ЛИТВА: Шведкаускас — Вайткунас (Бенета, 64), Гирдвайнис, Палионис, Миколюнас — Симкус (Дапкус, 73) — Ласицкас, Сиргедас (Голубицкас, 73), Воробьевас, Новиковас (Черных, 73) — Казлаускас (Лаукжемис, 60).
Запасные: Микеленис, Гертмонас, Гашпуйтис, Романовский, Вербицкас, Паулаускас.
БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Печенин, Сачивко, Мартынович (к), Золотов — Стасевич (Бахар, 80), Маевский, Эбонг (Хачатурян, 80), Юзепчук (Подстрелов, 69) — Скавыш (Лаптев, 57), Громыко (Лисакович, 57).
Запасные: Гутор, Игнатович, Наумов, Поляков, Яблонский, В.Климович, Павловец.
ГОЛЫ: 1:0 — Новиковас (7). 1:1 — Лисакович (59-п). 1:2 — Сачивко (66). 2:2 — Лаукжемис (75).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Громыко (20), Эбонг (38), Казлаускас (56), Вайткунас (58), Дапкус (88).

Турнирное положение в группе 4: Казахстан — 4 очка (3 игры), Албания — 4 (3), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Литва — 4 (3).

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