Сборную Беларуси не завели ни борьба за путевку на EURO, ни соседское дерби

Сборная просто вышла на работу.

Состав обновленный, а наработки — тбилисские. Снова быстрый гол на седьмой минуте, снова беспросветный первый тайм с единственным ударом мимо створа ворот… Будто белорусам противостояла не сборная Литвы, а как минимум Швеции. Говорят, каждая команда играет так, как позволяет ей соперник: к перерыву гости определенно дали хозяевам себя почувствовать крепким европейским середняком.

После часа игры литовцы подустали и вспомнили, кто они есть на самом деле, а Михаил Мархель удачно выпустил Лисаковича, который заработал пенальти, исполнил (что для нашей сборной уже большое дело), а затем еще отдал голевую на Сачивко, вспомнив солигорские связи. Спас лицо, так сказать, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации.

А вот Хаткевич, который провел третий матч за сборную, поставил под большие сомнения перспективу провести четвертый. Оба литовских гола отчасти вратарские, второй — так точно. Был еще и неаккуратный ввод мяча в игру, который мог привести к счету 2:0 — и тогда гости вряд ли бы уже воспрянули.

Хаткевич ведь и с грузинами выдал слабый матч, несмотря на то, что пропустил только с “точки”. Действовал неуверенно, один раз обезался так, что грузины чудом не удвоили перевес. Видимо, сами опешили от такого подарка. Тем не менее Хаткевич пропустил только с пенальти, и, похоже, Мархель выпустил его снова в “старте” на фарт. Второй раз подряд не сработало…

Вообще, матч с литовцами оказался весьма показательным. Он показал, что если бы в Тбилиси в “старте” вышел Маевский — картина не изменилась бы. В маске или без маски — картина не изменилась. Если бы вышел Стасевич — картина не изменилась бы. Если бы внезапно вышел Громыко, а не Хачатурян — картина тоже осталась бы прежней. Вполне возможно, выигрышной комбинации в белорусской колоде просто не было. Даже если бы в Тбилиси не сыграл выстреливший в Вильнюсе Лисакович и был бы повод об этом сожалеть после вояжа в Литву… Сейчас мы-то точно знаем: и с Лисаковичем против грузин ничего не вышло. Так что вопросы к тренеру исключительно по последовательности решений: если два года наигрывать один состав, зачем на решающий матч ставить другой?..

Но сейчас не об этом. Сейчас о матче с литовцами, которые не проиграли белорусам, а до этого не дали себя обыграть албанцам. Албанцы, кстати, не справились с Казахстаном. А давившие три дня назад белорусов грузины не обыграли армян. А вышедшие с грузинами в финал плей-офф EURO македонцы еле спаслись с 1:3 во встрече с эстонцами. Забили спасительные голы только на 80-й и 89-й минутах.

Все это поколение “D” — одного поля ягоды. И албанцы, и грузины со всеми их легионерами готовы потерять очки в любой момент и без объяснения причин. Албанцам никакие экспаты из серии “А” не помогли обыграть литовцев и казахстанцев в первом круге. Но вот с белорусами расправились очень уверенно. До сих пор саднит.

В таких ситуациях как правило многое решает рвение. Грузины его проявили в Тбилиси — и выиграли. А теперь внимание вопрос: когда последний раз рвение проявляла сборная Беларуси? Лезла вон из кожи, чтобы выиграть матч, а не просто выходила на работу. Совершенно непонятно, что может взбудоражить эту команду. По крайней мере, не будоражит ни борьба за путевку на EURO, ни соседское дерби.

Ну и пусть.

ЛИТВА — БЕЛАРУСЬ — 2:2

Вильнюс. Стадион ЛФФ. Начало в 19.00.

ЛИТВА: Шведкаускас — Вайткунас (Бенета, 64), Гирдвайнис, Палионис, Миколюнас — Симкус (Дапкус, 73) — Ласицкас, Сиргедас (Голубицкас, 73), Воробьевас, Новиковас (Черных, 73) — Казлаускас (Лаукжемис, 60).

Запасные: Микеленис, Гертмонас, Гашпуйтис, Романовский, Вербицкас, Паулаускас.

БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Печенин, Сачивко, Мартынович (к), Золотов — Стасевич (Бахар, 80), Маевский, Эбонг (Хачатурян, 80), Юзепчук (Подстрелов, 69) — Скавыш (Лаптев, 57), Громыко (Лисакович, 57).

Запасные: Гутор, Игнатович, Наумов, Поляков, Яблонский, В.Климович, Павловец.

ГОЛЫ: 1:0 — Новиковас (7). 1:1 — Лисакович (59-п). 1:2 — Сачивко (66). 2:2 — Лаукжемис (75).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Громыко (20), Эбонг (38), Казлаускас (56), Вайткунас (58), Дапкус (88).

Турнирное положение в группе 4: Казахстан — 4 очка (3 игры), Албания — 4 (3), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Литва — 4 (3).

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