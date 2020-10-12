Вчера в Гомеле до начала предполагаемой протестной акции силовиков на улице было мало. На перекрестках дежурили офицеры из РОВД, посреди площади Ленина стоял автозак, да по Советской кружили тонированные микроавтобусы.

Ближе трем часам дня люди стали собираться в сквере Кирилла Туровского. Но уже через некоторое время туда приехал ОМОН и стал предупреждать собравшихся, что их действия незаконны.

В сквере можно было услышать такой диалог.

— Вы нарушаете закон, расходитесь.

— Мы просто сидим, что мы нарушаем?

— Нарушаете статью 23.34.

— Чем? Мы просто сидим на скамейке. Мы не имеем права сидеть в своем городе на скамейке или гулять?

— Вы же сами знаете, зачем вы здесь, — отвечали люди в балаклавах. — Мы вас пока предупреждаем.

При этом силовики изо всех сил старались быть приветливыми. Отвешивали девушкам комплименты и интересовались у представителей СМИ, как их дела.

Перед этим проверили у всех журналистов аккредитацию.

В какой-то момент людей в форме у театра стало больше, чем собравшихся. Около 15.00 на перекрестках высадились люди в бронежилетах и шлемах. Они не пускали людей к площади. В телеграм-каналах стали появляться сообщения о первых задержанных у стадиона и цирка.

А потом сотрудники милиции подошли к журналистам информационного агенства БелаПАН Алене Германович, газет «Комсомольская правда» в Белоруссии» Павлу Мицкевичу и «Народная воля» Елене Бычковой и попросили пройти в милицейскую машину. Объяснили, что это нужно для того, чтобы более детально проверить их аккредитацию.

Корреспондентов доставили в Центральный РУВД, там несколько раз переписали личные данные, сфтографировали на мобильный, опросили и через три с половиной часа выпустили.

По информации волонтеров, всего 11 октября в Гомеле было задержано около 20 человек, но через некоторое время почти всех отпустили. Среди задержанных оказалась и преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины Наталья Суслова. Ее доставили в ИВС.

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