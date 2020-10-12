Советник по международным делам Светланы Тихановской Франак Вячорка присутствовал во время телефонного разговора экс-кандидата в президенты и ее арестованного мужа.

«Позвонила Светлане сестра и сказала, что надо срочно связаться с мужем, что он ищет телефон Светланы. Светлана передала телефон, и через некоторое время он позвонил. Но была еще такая информация, что звонить будет не Сергей, а звонить будет Лукашенко. Поэтому, когда Светлана ожидала этого звонка, она точно не знала, кто будет звонить, кто будет в этом помещении и будет ли это Сергей», — рассказал советник политика.

По словам Франака, информация, что может позвонить Александр Лукашенко пришла с анонимных источников.

«Я точно не знаю, с кем разговаривала Светлана, но это все очень непонятно в такие моменты: тебе звонят люди с анонимных номеров, и очень часто ты не знаешь, с кем ты говоришь. Я понимаю, что для тех, кто организовал этот звонок – это, скорее всего, Служба безопасности Лукашенко, или какие-то другие спецслужбы, или КГБ, – у них не было телефона, не было никакого контакта со Светланой, им тоже было важно этот контакт получить – и они его получили. Но, я думаю, сейчас Светлана поменяет уже номер», — уточнил Франак Вячорка.

Также советник прокомментировал информацию, что Александр Лукашенко якобы дал Светлане Тихановской 15 тыс. долларов.

« Я думаю, что это неправда. Честно говоря, я не присутствовал, поэтому я не знаю, как это все происходило, но все это выглядит как бред сумасшедшего. И все, что говорил Лукашенко раньше, говорил во время этого выступления, – это очень похоже на какую-то ахинею, что его тупо заносит: и про плакала на шее, и про то, как ее вывозили. Но сама Светлана не хочет рассказывать, что именно происходило в ЦИК. И я ее понимаю, что есть какой-то психологический аспект или какой-то страх это рассказывать, но я думаю, что обязательно придет момент, когда она все расскажет и мы узнаем, что произошло, чем ей угрожали, как манипулировали, как это произошло и кто ее вывозил со стороны Лукашенко», — рассказал в эфире «Настоящего времени» Франак Вячорка.

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