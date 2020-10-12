Новые проездные на 1, 3, 7 и 25 поездок на наземный транспорт не сгорят 365 дней. Они пополнят длинный список существующих в столице видов проездных документов. Нужно ли это минчанам, покажет время. Чем же вызвано нововведение, которое начнет действовать с 13 октября, выяснило «Минск-Новости».

На первый взгляд, предложение выглядит несколько странно: ну кто станет целый год держать на карте БСК одну или три поездки?

— Для пассажиров, нечасто пользующихся наземным транспортом, это удобный способ сохранить поездки и не волноваться, что они сгорят, — считает директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. — Горожане и приезжие не раз обращались к нам и в «Минсктранс» с претензиями по этому поводу. Например, в начале 2020-го приехали в нашу столицу гости из Санкт-Петербурга, купили 20 поездок, но использовали половину. Вернулись в Минск в июле, а срок действия билета — 60 дней — истек. Нередко жители столицы жалуются: не успели израсходовать ресурс проездного — из-за болезни или по другим причинам. По закону транспортное предприятие в подобных случаях не имеет права продлевать срок действия билета или возвращать его стоимость. А новые проездные — это фактически талоны в электронном виде, записанные на БСК. Они не теряют актуальности в течение 365 дней.

Как происходит списание проездных

По словам специалистов «Минсктранса», проездные на 1, 3, 7, 25 поездок можно компоновать с любым другим: на БСК их можно записать до шести видов. К примеру, возможна вариация месячного проездного на несколько видов и годового на 25 поездок. Или на 15 дней, 40 поездок и на всякий случай еще на 7, которые будут лежать до упора.

В первую очередь списываются поездки, срок действия которых заканчивается раньше. Если у вас месячный проездной, то в течение этого периода работает он, только потом — на поездки. Однако если это месячный проездной на автобус-троллейбус, а вы едете в трамвае, то спишется поездка. Заканчивается год, вы купили проездной на 30 дней, но у вас остаются, допустим, 7 неиспользованных поездок, приобретенных 360 дней назад: сначала будут списываться они, а затем сроковый проездной.

Отличительные черты

Существенное преимущество несгораемых поездок в том, что в случае повышения стоимости проезда записанный на БСК проездной не изменяется в цене.

У новых видов проездных нет скидок. Их стоимость пропорциональна стоимости бумажного билета на одну поездку. Если хотите немного сэкономить, есть смысл записывать на БСК другие проездные с более коротким сроком действия. Например, при покупке 20 поездок одна обходится не в 65, а примерно в 60 копеек.

Если новшество понравится пассажирам, это позволит немного сократить затраты на изготовление бумажных талонов и снизить нагрузку на водителей, которые их продают. Однако полностью отказываться от бумажных талонов, подчеркнули в «Минсктрансе», пока не планируют.

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