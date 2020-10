В Стокгольме объявлено имя обладателя премии по экономике. Награда присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020