Не договорился: после встречи Лукашенко с политзаключенными силовики опять стали жестокими

После посещения Александром Лукашенко СИЗО КГБ, где прошла его встреча с политзаключенными, силовики на следующий день начали опять проявлять неоправданную жестокость. Это может означать, что первые переговоры с оппонентами прошли не совсем удачно.

О том, что переговоры (якобы по новой Конституции) с арестованными членами Координационного совета прошли для Александра Лукашенко неудачно, стало понятно почти сразу. Четыре с половиной часа говорить о новой Конституции, когда участники встречи даже не готовили своих предложений на этот счет и вообще не давали согласия на такую работу – это очевидный промах провластных пиарщиков, которые просто не смогли придумать ничего лучшего. Какую Конституцию в принципе можно было обсуждать столько времени, если позиция другой стороны предельна проста и понятна, и остается неизменной несмотря ни на что: возврат к Конституции 1994 года?

Совершенно очевидно, что речь на встрече шла совсем о другом, и даже не трудно догадаться, о чем именно. Реальное предложение Лукашенко могло звучать следующим образом: я вас отпускаю, а вы входите в состав комиссии по разработке новой Конституции. Формально вроде действительно о Конституции, а на самом деле о капитуляции оппозиции, замаскированной под диалог с обществом. Тот факт, что о результатах встречи не было сказано ни слова, с большой долей вероятности можно утверждать, что переговоры провалились. Кроме того, непременным условием успешных переговоров стало было безусловное освобождение политзаключенных. Если не всех сразу, то как минимум основной десятки для начала. А этого опять же не произошло.

Понятно, что Лукашенко на встрече торговал свободой тех людей, с которыми говорил. Но и они в свою очередь тоже имели серьезные козыри на руках. И главный козырь – протесты белорусов, которые не прекращаются уже два месяца. Несмотря на то, что на улицы выходит меньше людей, да и частота акций сократилась, сами протесты лишь расширяются, трансформируясь и охватывая все новые и новые слои населения. Власть, скорее всего, думает иначе, что и обуславливает все ее действия.

В минувшее воскресенье опять вернулись жестокие избиения людей, которые даже сопротивления не оказывают, вернулись светошумовые гранты и слезоточивый газ. Водометы с окрашенной водой тоже не остались в стороне и применялись в буквальном смысле массово и повсеместно. Да и сами задержания происходили так, будто силовикам сказали: «Это наш последний и решительный бой!».

По этой же причине задерживали не только самих протестующих, но и журналистов. Последних хватали опять же не как раньше, а массово и без разбора, по принципу «лес рубят, щепки летят». Отсекали от людей и отводили в автозаки не только независимых журналистов (причем, некоторых за день умудрились задержать трижды), но даже своих. Под раздачу попали и журналисты БЕЛТА, и российского «Спутника» и всеми «любимые» журналисты RT – те самые российские наемники, которые заменили на государственном телевидении уволившихся в знак протеста белорусских журналистов, но уже с зарплатой в пять раз больше. Счет задержанных журналистов идет уже на десятки.

Во всех этих действиях прослеживалась весьма четка цель: ударить посильнее, чтобы окончательно придушить якобы затухающий протест, и чтобы все это не вылилось в новое всенародное возмущение. Цель более чем утопическая. Власти постоянно забывают, чтобы живут в 21 веке, и что камера сегодня есть у любого человека старше 10 лет. Поэтому не так важно, есть на улице журналисты или нет – жестокость силовиков, как ни старались ее скрыть, опять нашла свое отражение в СМИ. Люди снимали с балконов, из машины, из-за угла, из кармана, а потом присылали все это в СМИ или выкладывали в интернет. И народ опять закипел.

Как будут развиваться события дальше, не так уж сложно предугадать. Как и все последние действия властей, вернувшаяся на улицы жестокость силовиков непременно придаст протестам новый импульс. Таким образом, расчет Лукашенко на то, что находящиеся в застенках КГБ члены Координационного совета лишатся своего главного козыря, окажется пустой несбывшейся надеждой. И если в первый раз, сев за стол переговоров со своими заложниками, можно еще было на что-то рассчитывать, то возвращение за этот стол после очередного фиаско лишь ускорит наступление давно всеми ожидаемого конца. Действия властей в очередной раз подтвердили, что они в принципе сегодня не способны о чем-то договариваться.

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