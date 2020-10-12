На Кипре убили многодетную белоруску

Представители МИД Беларуси подтвердили сведения о смерти соотечественницы 1984 г.р., которая была найдена погибшей в доме в Лимассоле.

По данным СМИ, тело многодетной женщины обнаружил ее 15-летний сын.

Как полагают местные правоохранители, белоруска могла быть убита. По подозрению в причастности к гибели женщины полицейские сейчас разыскивают ее друга, 29-летнего гражданина Литвы Аистис Микалаускас.

В прессе появились сообщения о том, что погибшая — Ирина Гурская, которая в прошлом была супругой проживающего на Кипре Юрия Гурского, IT-предпринимателя и основателя компании Flo.

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