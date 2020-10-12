На 12 октября выздоровели и выписаны 77423 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 83998 человек с положительным тестом на COVID-19, на 464 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2087430 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 901 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 37575402 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1077629 человек.

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