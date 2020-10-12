В Могилеве днем 11 октября несколько десятков человек вышли в центр города с цветами и осенними букетами, чтобы таким образом в очередной раз выразить свой протест против действий властей. Некоторых, в том числе журналистов, задержал ОМОН.

О том, что милиция ждет традиционную воскресную акцию протеста, было известно заранее: ГАИ объявила о закрытии остановки общественного транспорта «Диагностический центр» из-за массовых мероприятий. Потому примерно с 13.00 на главных площадях города и рядом с ними дежурила милиция, в том числе ОМОН и ГАИ. Рядом были припаркованы микроавтобусы, автобусы с мужчинами в масках в них, автозаки. От площади возле торгового центра «Атриум» к площади Звезд летал дрон.

Несмотря на усиленные патрули милиции, около 20 могилевчан все же собрались в подобие колонны и прогулялись по пешеходной улице Ленинской. В основном собрались женщины с цветами и осенними букетами из желтых листьев. Когда могилевчане около 15.00 вышли на площадь Звезд и пошли в сторону «Атриума», к ним тут же подошли силовики с видеокамерой, подъехали автобус и микроавтобус с силовиками, автозак.

Люди разошлись в разные стороны, преимущественно в направлении пешеходной улицы. Примерно в 15.20 у здания «Белпочты» в центре города силовики задержали сотрудника информационного агентства БелаПАН Алеся Асипцова.

Журналиста продержали в Ленинском РОВД Могилева около часа. Там у него проверили документы. Асипцов рассказал, что силовики также говорили, будто в интернете опубликованы фотографии под авторством Алеся, на которых — лица ОМОНовцев без масок. И будто бы по этим снимкам потом выясняют, где эти ОМОНовцы живут. По словам журналиста, он собирается потребовать предоставить информацию об этих самых опубликованных под его именем снимках.

Сотрудники милиции также задавали журналисту вопросы насчет его коллег. По словам Алеся Асипцова, интересовались, например, правда ли «закрыли TUT.BY» и могут ли его журналисты работать на протестных акциях.

Через несколько минут после задержания Асипцова ОМОН задержал также журналистку TUT.BY и «Народная воля» Анжелику Зайцеву. Ее попросили проследовать с ними в автобус и в РОВД «для проверки аккредитации». Одновременно с ней задержали семейную пару. Мужчина отказывался ехать в райотдел, говорил, что они с женой сидели на скамейке. Их все равно доставили в РОВД.

В райотдел были доставлены еще минимум трое: молодой парень и две женщины. Зайцева провела в райотделе около 2,5 часов. У нее проверили документы, взяли отпечатки пальцев.

Могилевчане продолжали гулять в районе площади Звезд с цветами в руках. К некоторым подходили силовики и проводили «профилактические» беседы.

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