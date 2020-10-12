ЕС введет персональные санкции против Лукашенко

Главы МИД стран Евросоюза договорились о персональных санкциях против Лукашенко, который ранее не попал в список ограничительных мер ЕС.

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза приняли решение о введении санкций против Александра Лукашенко. Об этом говорится в выводах, принятых на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

“Совет решительно осуждает насилие, примененное белорусскими властями в отношении мирных протестующих и призывает освободить всех задержанных лиц, включая политических заключенных. На этом фоне в выводах упоминаются ограничительные меры, наложенные на 40 человек, ответственных за мошенничество с президентскими выборами и жестокие репрессии против мирных акций протеста, и отмечается готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении субъектов и должностных лиц, в том числе против Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится”, – говорится в документе.

В своих выводах Совет повторяет, что президентские выборах 9 августа не были ни свободными, ни честными и Лукашенко не имеет демократической легитимности.

Кроме того, отмечается, что ЕС сократит сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, усилит поддержку белорусского народа и гражданского общества и будет соответственно корректировать свою двустороннюю финансовую помощь.

В выводах подчеркивается, что ЕС готов существенно активизировать свое политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь Беларуси при условии, что власть будет уважать принципы демократии, верховенства права и прав человека, прекратит репрессии и злоупотребления, будет способствовать политическому процессу, что приведет к свободным и честным выборам под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ.

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции против Беларуси. Тогда в список ограничительных мер Европейского Союза попали около 40 представителей руководства республики, однако Александра Лукашенко среди них не было.

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