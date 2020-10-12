Согласно списку правозащитного центра «Весна», задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина Никита Домрачев. Это родной брат биатлонистки Дарьи Домрачевой. Факт задержания Никиты нам подтвердила их мама, пишет TUT.BY.

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — рассказала нам мама Лариса Алексеевна. Другие детали задержания ей неизвестны.

Именно старший брат будущей олимпийской чемпионки первым в детстве записался в лыжную секцию. По его примеру туда пошла Дарья, и, в отличие от брата, осталась в спорте.

Затем Никита по стопам своих родителей занялся архитектурой. Брат чемпионки получил образование в БНТУ, после чего начал трудиться по специальности.

Никита работает в творческой мастерской известного архитектора Бориса Школьникова — второго супруга матери. Компания известна проектами жилого комплекса «Каскад» и административно-коммерческого центра Royal Plaza на проспекте Победителей в Минске. Он также проектировал дом для своей сестры на берегу Минского моря в деревне Лапоровичи.

Напомним, 12 августа у себя в Instagram Дарья высказалась про протесты и насилие после выборов:

— Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте.

Она также опубликовала пост, в котором обратилась к «обеим сторонам конфликта».

— Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми, — написала «Герой Беларуси».

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