На 11 октября выздоровели и выписаны 77220 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 83534 человека с положительным тестом на COVID-19, на 511 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2073930 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 896 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 5.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 37259238 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1073751 человек.

Поделиться: