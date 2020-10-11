В прошлом году число казней по всему миру сократилось по сравнению с предыдущим годом, однако количество вынесенных смертных приговоров выросло. Об этом говорится в ежегодном докладе Генерального секретаря ООН. В документе представлена не только последняя статистика, в нем освещаются тенденции в применении смертной казни, включая соблюдение международных стандартов, касающихся защиты прав осужденных.

Более 80 процентов казней пришлись на три страны

В 2019 году смертные приговоры были приведены в исполнение в 20 государствах, при этом общее число подтвержденных смертных казней по сравнению с предыдущим годом сократилось на 5 процентов и достигло самого низкого показателя за 10 лет.

Беларусь, Катар, Куба и Тунис сообщили, что они сохраняют смертную казнь, а Сингапур сослался на резолюцию Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея подтвердила суверенное право всех стран на развитие собственных правовых систем в соответствии с их обязательствами в рамках международного права.

На Ирак, Иран и Саудовскую Аравию в 2019 году пришелся 81 процент подтвержденных смертных казней. Только в Иране в прошлом году привели в исполнение по меньшей мере 280 смертных приговоров – это на семь больше, чем в 2018-м. Тринадцать казней в Исламской республике были совершены в общественных местах. Кроме того, среди казненных было по крайней мере четверо несовершеннолетних.

В Саудовской Аравии в 2019 году было приведено в исполнение 184 казни, что, как сообщается, является самым высоким годовым показателем с тех пор, как страна начала предоставлять эту статистику. Число казней значительно возросло в Ираке (по сообщениям, на 92 процента), Йемене и Южном Судане, и значительно сократилось в Египте, Сингапуре и Японии.

Международный пакт о гражданских и политических правах

В 2019 году исполнилось тридцать лет со дня принятия второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. В ООН высоко оценивают достигнутый за это время прогресс. Решение Армении подписать Протокол довело число его сторон до 39. В Соединенных Штатах Америки смертная казнь была отменена в штатах Колорадо и Нью-Хэмпшир. В минувшем году несколько государств проинформировали о процессе отмены смертной казни или о мерах в поддержку ее отмены.

Таджикистан в предоставленном ООН отчете указал, что с 2010 года специальная рабочая группа изучает социально-правовые аспекты этого вопроса. Беларусь, единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь, сообщила, что в 2020 году в Национальном собрании создана рабочая группа по изучению вопроса об отмене смертной казни. Кроме того, Беларусь планирует совместно с Советом Европы разработать «дорожную карту» по введению моратория.

За какие преступления выносят смертные приговоры?

В Международном пакте о гражданских и политических правах говорится о том, что в странах, которые еще не отменили смертную казнь, смертные приговоры могут выноситься только за «самые тяжкие преступления». «Преступления, не связанные с преднамеренным убийством, включая преступления, связанные с наркотиками, или преступления, связанные с терроризмом, но не сопряженные с преднамеренным убийством, не должны предполагать смертную казнь», – отмечает Генеральный секретарь в своем докладе. Смертная казнь, по его словам, никогда не должна применяться в качестве наказания за такие ненасильственные действия, как вероотступничество, богохульство, колдовство, прелюбодеяние и однополые отношения.

О содержании приговоренных к смерти

В докладе также представлены данные о содержании людей, приговоренных к казни. В 2020 году Межамериканская комиссия по правам человека вынесла решение по делу Нвтохияда Идехесди Секвойя, который провел 27 лет в камере смертников, против США. Члены Комиссии признали заключение Секвойи «чрезмерным и бесчеловечным». По их мнению, его положение усугубило длительное ожидание возможной казни. Комиссия считает, что Соединенные Штаты несут ответственность за нарушение его права на гуманное обращение.

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