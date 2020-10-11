Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Да, как бы ни бравировал Александр Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали. Это бесспорный вывод по факту его сенсационной встречи с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в следственном изоляторе КГБ.

А вот какую игру начал этим пиаровским ходом правитель, всегда думающий лишь о сохранении своей власти, пока можно только предполагать.

Зная по долгому горькому опыту, что плюрализмом и гуманизмом система Лукашенко никогда не блистала, остается сделать вывод, что вождь, привыкший козырять своей несгибаемостью и унижать, размазывать по стенке соперников, оказался в чрезвычайно отчаянной ситуации.

Прежде всего дали свой результат упрямые мирные протесты невиданного масштаба. Их увидел весь мир. Не считаться с ними уже невозможно.

Требуя освобождения политзаключенных и диалога с обществом, Евросоюз впервые в истории объявил Лукашенко нелегитимным правителем. Вдобавок свара с Западом ослабляет позиции Лукашенко на восточном фронте. А Кремль хоть и подставил плечо в критический момент после выборов, но, преследуя свой интерес, тоже начинает поджимать союзника, оказавшегося в как никогда уязвимой позиции.

Похоже на то, что и внутри вертикали Лукашенко начались тревожные для него процессы. Наконец, все более плачевны экономические перспективы.

Все эти факторы и заставляют белорусского правителя вставать на горло своим амбициям, идти в тюрьму на разговор с теми, кого сам же туда и велел законопатить.

Понятно, что Лукашенко при этом не сдался и не воспылал любовью к демократическим преобразованиям, честным выборам. Скорее всего, он попытается продать и Западу, и Кремлю сугубо имитационные жесты типа этого визита в «американку». Вот видите, процесс пошел, диалог начат.

На более позднем этапе может начаться привычный для Минска торг политзаключенными: мы вот этих и этих выпускаем, а вы снимаете санкции, снова начинаете давать денежки и пр.

Также вероятна игра на раскол противников режима.

Но что бы ни хотел Лукашенко показать этим походом в СИЗО — прежде всего показал, что как никогда слаб.

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