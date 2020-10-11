11 октября 2020 года. 64-й день протестов в Беларуси. Снова задержания (обновляется)

Воскресенье перед очередным маршем недовольных властью белорусов было отмечено традиционными задержаниями представителей средств массовой информации. Улицы и площади Минска блокированы силовиками.

Согласно информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске были задержаны представители разных СМИ: Сергей Сацук, Елена Толкачева, Юрий Шамшур, Татьяна Коровенкова, Дмитрий Дмитриев, Анастасия Бойко, Алексей Ивашкевич, Дмитрий Мицкевич.

К ним прибавились еще сотрудники ТАСС Наталья Федосенко, Гавриил Григоров, Валерий Степченков, которых после проверки документов отпустили.

Сегодня жесткие действия силовиков не позволили манифестантам собраться в одну колонну около стелы “Минск — город-герой”. Поэтому люди вынуждены были большими группами рассредоточиться по столице.

ВИТЕБСК.

В городе были задержаны журналисты, которые сотрудничают с телеканалом “Белсат”, Дмитрий Казакевич, Вячеслав Лазарев, а также представители TUT.BY и «Народная Воля» Алесь Пилецкий, БелаПАН Татьяна Матвеева.

МОГИЛЕВ.

И здесь – задержания. Задержана журналистка Анжелика Зайцева (TUT.BY и «Народная Воля»).

ГОМЕЛЬ.

Задержаны журналисты Елена Бычкова (TUT.BY и «Народная воля»), Алена Германович (БелаПАН) и Павел Мицкевич («Комсомольская правда в Белоруссии»).

ГРОДНО.



Задержаны корреспонденты Hrodna.Life Елена Ковальчук, TUT.BY и «Народная Воля» Ольга Комягина, БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич, Onliner.by Дарья Спевак, “Наша Слова” Елена Ковальчук.

БРЕСТ.

Здесь задержали журналистов Милану Харитонову, Алеся Левчука.

Колонна в Бресте все же собралась. Люди прошли по улице Волгоградской, свернули на Луцкую и тут достали бчб-флаг. Они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Брест выходи!”, “Далучайся!”, передают корреспонденты “Брестской газеты”.

Колонна прошлась по Советской. Участники акции скандировали “Один за всех – и все за одного”.

Сегодняшний день отметился массовыми задержаниями представителей СМИ. По всей стране силовики задержали более 30 корреспондентов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В списке незарегистрированного правозащитного центра “Вясна”, который пополняется, — более 250 имен задержанных по всей Беларуси.

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